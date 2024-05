Joaquim Lopes encanta ao dançar balé com as filhas gêmeas: "Criar memórias"

O ator e apresentador Joaquim Lopes encantou os seguidores das redes sociais ao surgir dançando balé com as filhas gêmeas, Sophia e Pietra

Joaquim Lopes encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um vídeo fofo ao lado das filhas gêmeas, Sophia e Pietra, de três anos. O ator e apresentador levou as herdeiras para a aula de balé e aproveitou para dançar com elas.

Ao compartilhar o vídeo da dança no feed do Instagram, ele deu detalhes sobre o período que passou com as meninas. "Cheguei hoje de São Paulo. Peguei a primeira ponte, mó correria. Cheguei em casa quase atrasado pra levá-las no balé. Elas já tavam prontas. Abraços, beijos, mostrar os adesivos novos recém-colocados nas paredes e no sofá, mostrar os sapatos novos etc, etc. Resolvemos ir a pé porque nenhum uber tava aceitando a corrida. Tic tac tic tac. Atrasados!!", começou o relato.

"Peguei a mochila. As duas no colo e corremos até o balé. Os braços pesavam muito! Mas tava tão bom elas pertinho de mim que nem liguei. Chegamos 1 minuto atrasados. Não queriam sair do meu colo. A saudade tava grande (1 dia longe só… kkk). Perguntei: 'Quer que o papai dance também?'. 'SIMMMMM!!'. Em uníssono. O resultado é esse! 'O desengonçado e duas princesas'. Peça original", brincou.

E completou: "Não deve estrear nunca rs. Mas vai ficar sempre no meu peito e espero que nas memórias delas. Aliás, não tem nada melhor do que criar memórias com elas. Eu AMO vocês minhas pitucas! Mas assim... é muito!", se declarou.

Confira:

