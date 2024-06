Grávida, Sthefany Brito revela o nome do segundo filho: ‘Tão amado’

Saiba qual é o nome do segundo filho de Sthefany Brito e Igor Raschkovsky, que vão ter mais um menino. O anúncio foi feito em vídeo emocionante

A atriz Sthefany Brito já escolheu o nome do seu segundo filho, fruto do casamento com Igor Raschkovsky. Ela contou que o bebê vai se chamar Vicenzo. A novidade foi anunciada por ela em um vídeo nas redes sociais na noite desta sexta-feira, 28.

Nas imagens, ela mostrou um ursinho com o nome do bebê bordado e também mostrou o tamanho de sua barriga de grávida na reta final da gestação. No áudio, ela elogiou o herdeiro e falou sobre a chegada dele na família.

"Nosso tão amado, desejado, esperado, nosso Vicenzo. Ai filho, toda vez que eu falo seu nome, a mamãe fica emocionada. Eu me sinto a mamãe mais feliz e abençoada de todo esse universo. Filho, você era o que faltava para preencher a nossa família, que já é tão feliz. Você e seu irmão são os melhores presentes que a gente já recebeu nas nossas vidas. Filho, a mamãe é boba, né, você já conhece bem. Toda vez que a gente conversa, a mamãe chora, mas é de amor, de alegria, felicidade e o coração cheio de gratidão. Nosso Vicenzo crescendo firme e forte dentro da barriga da mamãe. Que honra ser a sua casa. A gente te ama demais”, afirmou ela.

Sthefany e Igor já são pais de Antonio Enrico.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sthefany Brito (@sthefanybrito)

Qual é o significado do nome Vicenzo?

De acordo com a revista Crescer, o nome Vicenzo vem do italiano e é uma variação de Vicente. O significado do nome é associado com vencedor ou conquistador e transmite a imagem de força e sucesso. Além disso, Vicenzo tem uma grande tradição na Italia, sendo popular há gerações.

Sthefany Brito foi flagrada no aeroporto com o filho mais velho

A atriz Sthefany Brito foi flagrada durante um passeio com seu filho mais velho, Antonio Enrico, no final de março de 2024. Os dois foram flagrados em um aeroporto no Rio de Janeiro e chamaram a atenção.

A estrela deixou à mostra a sua nova silhueta durante a segunda gravidez. Com vestido longo e jaqueta jeans, ela mostrou que sua barriga já está crescendo. Por sua vez, o filho dela apareceu com um conjunto estampado e boné, e esbanjou fofura.

Sthefany espera o nascimento de mais um menino. Ela está no quarto mês de gestação.