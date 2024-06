Viih Tube compartilha emoção com nova fala da filha: "Chorei"

Viih Tube não conteve a emoção ao ver a filha, Lua Di Felice, dizer uma nova palavra em momento descontraído; confira o registro

Nesta sexta-feira, 28, a influenciarora Viih Tube usou as redes sociais para compartilhar a emoção que sentiu com uma situação especial ao lado da filha, Lua. Em momento descontraído, ela conseguiu resgistrar a pequena falando a palavra "papa", de "papai", pela primeira vez, enquanto se referia a Eliezer.

"Ontem ela falou certinho 'papa'. Antes ela falava 'dada' e não falava muito, porque ele ia sempre muito fácil. Agora foi. Até chorei", escreveu a influenciadora nos Stories do Instagram.

No vídeo, Lua, que estava no andar de cima da casa em que mora com Viih e Eliezer, chamava pelo pai, que estava no andar de baixo.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por famaglamour (@famaglamour2020)

Viih Tube surpreende com foto de infância

A influenciadora Viih Tube surpreendeu ao relembrar uma foto de quando era criança. Na última segunda-feira, 24, a empresária postou um clique de sua infância e apontou algumas semelhanças com sua primogênita, a pequena Lua, de um ano.

Grávida de seu segundo filho com o ex-BBB Eliezer, que se chamará Ravi, a mamãe falou sobre a herdeira ter nascido muito parecida com ela. É bom lembrar que quando recém-nascida, Lua foi muito comparada com o pai.

"Gente, eu pequena, a cara da Lua ou só eu que acho?", perguntou a famosa ao resgatar o clique de seu passado.

Grávida de Ravi, seu segundo filho, Viih Tube tem mostrado ao público que a acompanha a maternidade da forma mais real possível. Após o descolamento de placenta, a ex-participante do BBB 21, da Globo, revelou que recebeu novas restrições médicas para seguir durante a gestação. Por conta do problema, ela não pode ter relações íntimas com o esposo.

"Não posso nem chegar perto [do Eliezer] que meu útero contrai. Eu sinto vontade e meu útero já contrai. Por conta do descolamento da placenta, meu médico não quer que meu útero contraia, entre em contrações, porque não é bom. Eu ainda estou com descolamento", explicou Viih Tube.

Confira o registro de Viih Tube clicando aqui!