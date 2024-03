Grávida, Sthefany Brito é flagrada em momento de carinho com o filho mais velho

Grávida, Sthefany Brito mostrou sua nova silhueta ao ser flagrada em um aeroporto do Rio de Janeiro com seu filho mais velho

A atriz Sthefany Brito foi flagrada durante um passeio com seu filho mais velho, Antonio Enrico, nesta quinta-feira, 21. Os dois foram flagrados em um aeroporto no Rio de Janeiro e chamaram a atenção.

A estrela deixou à mostra a sua nova silhueta durante a segunda gravidez. Com vestido longo e jaqueta jeans, ela mostrou que sua barriga já está crescendo. Por sua vez, o filho dela apareceu com um conjunto estampado e boné, e esbanjou fofura.

Sthefany espera o nascimento de mais um menino. Ela está no quarto mês de gestação.

Sthefany Brito fala sobre a gravidez

Há poucos dias, Sthefany falou um pouco sobre a experiência da nova gravidez. "Do Enrico eu sentia enjoo a noite, só. Entrei no quarto mês e parecia impressionante, do mesmo jeito que veio, foi embora o enjoo. Agora está mais estranho. Eu sinto as vezes azia, e não sentia na do Enrico. Um enjoo chatinho", explicou.

Na sequência, a atriz contou que notou um grande aumento de apetite. "Sinto uma fome que eu vou dizer para vocês, não sei dimensionar o tamanho da fome que eu sinto. Eu como, dá 1 hora e parece que não como há dias. Parece que tem um buraco na minha barriga. Vou ter que me cuidar muito mais, com certeza", declarou.

Ainda sobre a chegada do segundo herdeiro, Sthefany Brito revelou que o bebê foi planejado por ela e pelo marido, e que sempre sonhou em dar um irmãozinho para Enrico. "Esse bebê foi muito planejado, muito desejado, muito esperado", afirmou.

E completou: "Eu tenho uma relação maravilhosa com meu irmão [Kayky Brito], meu marido também tem irmã, eu queria muito que o Enrico tivesse um irmão ou irmã". A famosa ainda avisou que não pretende aumentar mais a família após o nascimento do bebê.