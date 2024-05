Mãe de Poliana Rocha se emociona ao ganhar carro de presente da filha

Nas redes sociais, a influenciadora digital Poliana Rocha mostrou como a mãe reagiu ao ganhar um carro de presente de aniversário

Poliana Rocha surpreendeu sua mãe, dona Eponina Rocha, nesta sexta-feira, 3. Nas redes sociais, a mulher do cantor sertanejo Leonardo mostrou como sua mãe reagiu ao ganhar um carrão de presente.

A influenciadora digital contou que sua mãe fará 83 anos neste sábado, 4, e decidiu presenteá-la com um carro. No vídeo postado no feed do Instagram, dona Eponina cai no choro ao chegar na garagem e ver seu presente de aniversário.

Ao compartilhar o momento com os seguidores, Poliana se mostrou grata por dar um presente tão especial para a mãe. "Amanhã é aniversário da minha mãezinha e eu, graças a Deus, tive a oportunidade de presenteá-la !!!! Fiquei muito feliz e agradecida a Deus... ela merece o melhor", escreveu a famosa na legenda.

Os fãs ficaram encantados com o momento. "O sonho de toda boa filha é sempre querer da um conforto gigantesco a sua mãezinha", disse uma seguidora. "Ahh que fofura", escreveu outra. "Coisa mais linda ela emocionada! Que Deus a abençoe com muitos anos de vida e muita saúde pra continuar suas caminhadas!", falou uma fã.

