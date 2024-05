Gabriella Mustafá revela curiosidade sobre vestido de noiva: "Sempre soube"

"Sempre soube que me casaria com esse vestido", afirmou a atriz Gabriella Mustafá ao dar detalhes sobre a escolha de seu vestido de noiva

A atriz Gabriella Mustafá usou as redes sociais nesta sexta-feira, 3, para contar como escolheu o seu vestido de noiva. Ela se casou no civil no dia 20 de abril com o empresário Mauro Andrade, e usou um vestido feito por sua mãe em 1982.

"Sempre soube que me casaria com esse vestido. E agora quero compartilhar essa história com vocês. Esse vestido foi desenhado pela minha mãe, em 1982, feito para o noivado dela, mas não usado, porque ela pensou que talvez fosse um pouco ousado para época. Foi feito no corpo dela, cada folha foi recortada e colocada como ela tinha pensado… sobre o corpo dela, feito com uma técnica de modelagem conhecida como moulage", começou o relato.

Em seguida, a atriz revelou como reagiu ao ver o vestido pela primeira vez. "Aos 10 anos, vi esse vestido pela primeira vez, no fundo de um baú, amarelado e ela me contou essa história. E naquele dia, eu disse pra ela, que quando eu me casasse, me casaria com esse vestido. Essa lembrança sempre ficou no meu coração, mas, confesso que pensei em tingir de outra cor pra usar mais rápido, mas, minha mãe nunca deixou, porque ela sabia que esse dia chegaria. Quando fiquei noiva, não tive dúvidas, seria ele, liguei imediatamente para minha mãe e disse 'tire o vestido do baú, vou usá-lo'", recordou.

Por fim, Gabriella contou o que ouviu da mãe quando colocou o vestido para se casar. "No dia 20/04/2024 ela me viu com ele. Não teve um ajuste, nada… e minha mãe me disse 'eu não sabia, mas, eu fiz ele pra você'. Mãe, obrigada. Te amo", completou.

Vale lembrar que Gabriella já atuou em Malhação - Toda Forma de Amar (2019), interpretando a personagem Nanda, e em O Outro Lado do Paraíso (2017), como Melissa. Ambas novelas são da TV Globo.

