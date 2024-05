Eliana abre o jogo sobre relação com os filhos: 'Ninguém é super heroína'

Em entrevista à CARAS Brasil, Eliana relembra emoção com nascimento da caçula e pondera sobre comportamento do primogênito

Eliana divide a carreira de apresentadora com a maternidade de seus dois filhos, Arthur Bôscoli e Manuela Michaelichen. Em entrevista à CARAS Brasil, ela relembra emoção com nascimento da caçula, pondera sobre comportamento do primogênito e abre o jogo sobre relação com os herdeiros: "Ninguém é super heroína".

"Nessa fase, o Arthur estava festajando com a gente a chegada da Manuela. Ele viveu comigo toda a dificuldade que foi esperar a irmã, foram cinco meses de eu deitada em uma cama e não vi ele reclamar um dia da falta da mãe. Parecia que ele entendia que aquele momento era necessário para mim e para a Manuela", recorda Eliana .

"Quanto mais responsabilidades a gente tem, mais a gente vai carregando. Eu sou daquelas super esponja, carrego os problemas da família inteira. Não é ruim, porque se Deus me dá forças para carregar, vou lá e abraço. Faço isso com muito amor e leveza, mas, às vezes, tudo junto pesa, e ninguém é super heroína", destaca a apresentadora sobre os desafios da maternidade.

Além das reflexões, Eliana também faz questão de ressaltar os aprendizados com os filhos : "O Arthur me faz refletir, acho que, daqui a pouco, a Manuela também vai. A vida mostra que os filhos nos ensinam muito, temos muito o que aprender com eles. Essa é uma das maiores lições da maternidade para mim".

"Achava que tudo o que aprendi com meu pai e minha mãe ia passar para os meus filhos, mas é tudo diferente. Os valores permanecem, mas, ao lidar com eles e falar sobre essa educação amorosa que antigamente não se falava, a gente aprende. Muita coisa mudou depois dessa gestação para mim", completa ela. Para celebrar os 30 anos da CARAS, durante a entrevista Eliana recebeu uma joia exclusiva e desenhada especialmente para a ocasião pela designer Rosana Chinche, do Atelier 17.

CONFIRA A ENTREVISTA COMPLETA: