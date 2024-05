Em viagem, Boninho se declara para sua esposa, Ana Furtado: "Minha amada"

Fazendo uma viagem em casal, Boninho atualiza suas redes sociais e se declara para sua esposa, Ana Furtado; confira!

A apresentadora Ana Furtado e o diretor de TV Boninho estão fazendo uma viagem juntinhos. Indo para Nova York, nos Estados Unidos, o casal atualizou suas redes sociais nesta sexta-feira, 17, com declarações um para o outro, e encantaram seus seguidores.

Em seu perfil oficial do Instagram, o Big Boss, que está aproveitando o tempo livre após o término do BBB 24, publicou alguns cliques juntinhos curtindo a cidade. Na legenda, ele deixou um lindo recado para a esposa. "Como eu adoro namorar a minha amada @aanafurtado e aproveitando para curtir essa cidade incrível…", escreveu Boninho.

Ana, por sua vez, compartilhou um clique ao lado do marido em um avião. Na legenda, ela tentou ser misteriosa sobre o destino, mas lamentou ter seu plano estragado pelo diretor. "Eu até ia perguntar pra onde vamos, mas ele já deu o spoiler todinho… @jbboninho te amo", disse a famosa.

Nos comentários, o apresentador do BBB, Tadeu Schmidt, brincou com a viagem do casal. "Boninho vai mais a Nova York do que eu vou à praia!", disse o jornalista. Outros seguidores, no entanto, elogiaram Ana e Boninho. "Maravilhosos", disse um internauta. "Eu amo esse casal", declarou outro.

Belíssima! Filha de Ana Furtado impressiona com aparência

Isabella Furtado de Oliveira, filha de Ana Furtado e Boninho, completou 17 anos no último dia 01, e recebeu uma homenagem da mãe na rede social. Com fotos de look combinando, a ex-global se declarou para sua única herdeira.

Curtindo uma viagem luxuosa pelo Japão com o esposo, a famosa deu um tempo na curtição e fez a postagem que chamou a atenção dos internautas. Isso porque, Bella apareceu já crescida e esbanjando uma beleza deslumbrante.

"Hoje o amor da minha vida completou 17 anos! Seja feliz SEMPRE, minha filha! Que seu ano seja incrível! Te amo", disse Ana Furtado. Nos comentários, os internautas admiraram a jovem. "Linda demais", falaram.

Assim como a esposa, Boninho também se declarou para Bella na rede social e impressionou com cliques em que a garota surgiu muito parecida com ele. Os internautas ficaram pasmos com a forte semelhança entre os dois.