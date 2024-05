Gabigol quebra o silêncio sobre perda da camisa 10 no Flamengo: "Respeitar"

Após ser punido pelo Flamengo, Gabigol quebra o silêncio e se pronuncia sobre perda da camisa 10 no clube; confira!

O jogador de futebol Gabigol foi punido pelo Flamengo nesta sexta-feira, 17, e perdeu seu direito de usar o número 10 no uniforme do clube. A decisão foi tomada após repercussão de foto do atleta usando uma camiseta do Corinthians. Em suas redes sociais, ele se pronunciou sobre o ocorrido.

Através dos stories de seu perfil oficial do Instagram, Gabigol soltou uma nota sobre o acontecimento. Ao iniciar, ele relembrou como ganhou o direito de usar a camisa 10 no time clube carioca e como se sentiu ao ganhar esse prestígio.

"Naquele dia 12/11 de 2022, depois de ter sentido as maiores emoções da minha vida com as glórias e expressivas conquistas pelo Flamengo, o clube me presenteou com uma camisa muito especial, a 10, simplesmente o manto usado por nosso maior ídolo, o Zico. Confesso que senti uma certa insegurança, pois junto com aquela camisa, vinha também um grande peso de responsabilidade", iniciou.

O atacante ainda se declarou para o time, do qual ele atua desde 2019. "No Flamengo, encontrei minha melhor versão e vivo o melhor ciclo da minha carreira. Sou fascinado por títulos e sempre expressei isso no excesso de vontade dentro do campo, que muitas vezes é interpretado de forma errada. O Flamengo me proporcionou ganhar muitos títulos (...) e viver esses momentos mágicos com a nação e ser acolhido pela maior torcida da América, isso sim é o verdadeiro significado da palavra felicidade. Nesses mais de 5 anos de alegrias e algumas tristezas, sempre tive uma certeza, a do meu amor por esse clube, a do amor pela nação rubro-negra".

Por fim, Gabigol falou sobre a perda do número 10 e afirmou que isso não mudará seu sentimento pelo time. "Hoje fui comunicado pelos diretores do Flamengo que não vestirei mais a 10. Cabe a mim aceitar e respeitar o comando do clube. Mas isso jamais vai apagar a história que construí com meus companheiros de equipe. Aceito a próxima camisa e vou dar a minha vida em campo pelo Mengão até o fim da nossa história. Te amo, Flamengo!", finalizou.

O que o Flamengo disse sobre a foto de Gabigol?

Em pronunciamento feito após reunião realizada nesta sexta-feira, 17, o Flamengo anunciou a punição de Gabigol ao público. Na nota, eles explicaram que além de ser impedido de usar a camisa 10, o jogador terá que pagar uma multa ao time.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que, após reunião com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e demais diretores do departamento, o atleta Gabriel Barbosa foi multado e comunicado pelo dirigente de que não usará mais a camisa 10 rubro-negra nas competições possíveis de alteração da numeração", informou o clube em nota.

Na foto viralizada, Gabigol apareceu em sua casa vestindo a camisa do Corinthians, enquanto curtia ao lado dos amigos - entre eles, inclusive, estavam dois funcionários do Flamengo: o supervisor Marcio Santos e o roupeiro Sidnei Bernardes. Marcio recebeu uma advertência na carteira de trabalho por questões hierárquicas. Após o vazamento da imagem, a assessoria de imprensa do atleta informou que a imagem era editada, mas o clube confirmou que a foto não possui edição.