Família de Schumacher é alvo de chantagem e homens são presos. Entenda

Homens tentaram cometer um crime contra a família do ex-piloto da Fórmula 1 Michael Schumacher e a polícia entra em ação

A família do ex-piloto Michael Schumacher foi alvo de chantageadores. De acordo com o jornal BILD, da Alemanha, a polícia alemã prendeu dois homens acusados de tentarem extorquir a família do ex-piloto e eles podem pegar uma pena de cinco anos na prisão.

Os homens teriam chantageado os parentes de Schumacher em busca de dinheiro, sendo que teriam pedido alguns milhões de dólares. Por enquanto, a família do atleta não se pronunciou sobre o caso. A polícia informou que não pode fornecer mais informações sobre o que aconteceu.

Vale lembrar que Michael Schumacher não é visto em público em 2013, quando sofreu um acidente de esqui na Suíça e teve traumatismo craniano. Desde então, ele segue sob cuidados médicos e de sua família. Os detalhes sobre a saúde dele são mantidos em sigilo pelos familiares para preservarem a intimidade dele.

Por que a família mantém o sigilo até hoje?

A família de Michael Schumacher revelou muito pouco sobre o quadro de saúde dele até hoje. Com isso, o advogado da família, Felix Damm revelou o motivo para sabermos tão pouco sobre como anda a saúde do ex-piloto.

Em entrevista ao jornal alemão LTO, ele contou o motivo para a família não divulgar relatórios periódicos sobre a recuperação do atleta. Ele disse que a família tomou a decisão para evitar a curiosidade dos meios de comunicação. “Sempre foi uma questão de proteger assuntos privados. É claro que discutimos muito sobre como isso seria possível. Então, também consideramos se um relatório final sobre a saúde de Michael poderia ser o caminho certo, mas isso não seria o suficiente e teria que haver ‘relatórios sobre cada detalhe’ constantemente atualizados”, disse ele.

E continuou: “Porque, como pessoas afetadas, não cabe a você acabar com a mídia. Eles poderia retomar esse relatório repetidas vezes e perguntar: ‘E como está agora?’. E se quiséssemos então tomar medidas contra isso, teríamos que lidar com o argumento da auto-revelação voluntária”.

Por fim, ele contou que a família não pretende revelar novas informações sobre o quadro de saúde dele. “Acredito que a grande maioria dos torcedores pode lidar bem com isso e também respeitar o fato de que o acidente desencadeou um processo em que o abrigo privado é necessário e agora continuará a ser observado”, contou.