Tande comove com homenagem no dia da morte de Pampa

O ex-jogador de vôlei Tande relembrou a parceria nas quadras com Pampa, que faleceu nesta sexta-feira, 7, em decorrência do câncer

O ex-jogador de vôlei e campeão olímpico Tande lamentou a morte do seu amigo e parceiro de profissãoAndré Felippe Falbo Ferreira, o Pampa, que também era jogador de vôlei e campeão olímpico. A morte de Pampa aconteceu nesta sexta-feira, 7, em decorrência de complicações do tratamento contra o linfoma de Hodking.

Nas redes sociais, o veterano fez questão de relembrar a parceria deles quando jogaram no mesmo time e também elogiar a personalidade do amigo que se foi.

“Hoje morreu uma parte desse time de meninos de ouro do Brasil. Você era um dos mais engraçados. Todo dia, você estava feliz, brincando. Agradeço a Deus por ter sido seu amigo, parceiro, ter pego sua amada filha ano colo (Rafinha) e ainda ter jogado ao lado de um dos caras que eu vi bater mais quente numa bola. Obrigado por todo seu esforço, todo seu coração maravilhoso, e que papai do céu te receba como um verdadeiro campeão do Olimpo. Te amo!”, afirmou.

Tande sofreu infarto neste ano

O ex-jogador de vôlei Tande sofreu um infarto em abril de 2024 e relembrou os detalhes em entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record TV. Ele contou sobre o susto que levou ao ir ao hospital e ser diagnosticado com o infarto e já ser internado. Inclusive, ele disse que correu risco de morte. “Ele [cardiologista] disse que eu tinha de duas horas a uma semana para morrer”, afirmou.

Tande disse que nunca imaginou que corria risco de infartar. “Nunca pensei que poderia ser infarto. Eu sou campeão olímpico, campeão mundial, rei da praia, palestrante, lancei livro. É o Tande! Nunca imaginei. Eu achava que no máximo seria uma pneumonia. Nunca fumei, nunca bebi, nunca me droguei. Meu avô morrei muito cedo, infartou. Meu tio, irmão da minha mãe, no futebol sábado de manhã, foi pro ataque, quando voltou correndo, caiu duro aos 42 anos”, completou.

“Em todos os momentos que eu fazia alguma atividade, subir a escada na minha casa, eu ficava ofegante. E aí o atleta de alta performance leva para onde? ‘Tenho que melhorar o meu aeróbico”, disse ele, que também teve dores em uma viagem para um parque de diversões com a família. “A gente foi correndo, mas parecia que eu estava tomando facadas no pulmão. Pegava a mandíbula e comprimia, em alguns casos falam que vai pro dente, eu sentia repercutir no ouvido. A médica virou e falou: ‘Quando tem essa alteração aqui, é infarto’. Eu falei: ‘Doutora, o que é isso? Infarto? Não é possível, eu pratico atividades físicas’. É aí que a grande maioria não quer ficar, vai buscar outra opinião. Mas ela falou: ‘E tem mais, você vai ser internado agora’”, afirmou ele.