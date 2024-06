Ex-jogador de vôlei, Pampa morre aos 59 anos

O ex-jogador de vôlei e campeão olímpico Pampa faleceu aos 59 anos após enfrentar complicações do câncer

O ex-jogador de vôlei e campeão olímpico André Felippe Falo Ferreira, o Pampa, faleceu aos 59 anos de idade. A morte aconteceu nesta sexta-feira, 7, após ele ficar internado na UTI do Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo.

O atleta estava em tratamento contra um linfoma, que é o câncer no sistema linfático, e teve complicações pulmonares por causa da quimioterapia.

Em abril deste ano, o portal LeoDias noticiou que Pampa estava entubado em um hospital localizado em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, após apresentar complicações pulmonares devido a uma reação de quimioterapia. Dias depois, o campeão olímpico precisou ser transferido com urgência para a unidade hospitalar em SP.

Em sua carreira, Pampa jogou em vários times de vôlei no Brasil e no exterior, como no Japão e na Itália. Ele disputou as Olimpíadas de Seul, em 1988, e se tornou campeão olímpico em Barcelona. Ao se aposentar das quadras, ele entrou para a política.

O apelido de Pampa surgiu no início da carreira, quando a cortada dele foi comparada com um coice do cavalo pampa.

Pampa era casado com Paula Falbo, com quem teve uma filha, Isabella Maria, de 4 anos. E também era pai de Rafaella Ferrer, de 36 anos.