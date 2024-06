Endrick recorda momento traumático envolvendo Neymar Jr: 'Chorei'

Ex-jogador do Palmeiras, Endrick revelou possuir lembranças de um episódio marcante da Copa do Mundo 2014 envolvendo Neymar Jr

O jogador de futebol Endrick recordou um episódio triste no mundo do esporte quando ainda era criança. Atualmente com 17 anos, o atleta revelou possuir lembranças da Copa do Mundo 2014, realizada no Brasil.

De acordo com o ex-jogador do Palmeiras, o momento em que a Seleção Brasileira foi derrotada por 7 a 1 contra a Alemanha o marcou bastante. Além disso, outro ocorrido envolvendo Neymar Jr também o chateou.

Na época, durante as quartas de finais, o camisa 10 sofreu um duro golpe e acabou ficando fora do jogo com a Alemanha. "Eu era bem pequeno, eu não entendia muito, então eu só vibrava a cada gol, a cada vitória do Brasil. Chorei com a lesão do Neymar, chorei com a nossa eliminação", revelou Endrick em entrevista ao site 'ge', da Globo.

O ex-Palmeiras ainda falou sobre a responsabilidade de vestir a camisa 9 da Seleção pela primeira vez. ''O que não vai faltar é dedicação, raça, pra poder chegar até a final e, se Deus quiser, poder sair vitorioso. É o meu primeiro campeonato oficial com a seleção. Então é um campeonato onde não vai ser diferente, eu vou dar minha vida'', prometeu ele.

Vale lembrar que Endrick deixou o Palmeiras para se apresentar oficialmente ao Real Madrid. Ele, inclusive, ganhou uma festa de despedida no final de maio. A celebração acontece em meio a controvérsias envolvendo sua namorada, a modelo e influenciadora Gabriely Miranda, e a decisão de se mudarem juntos para outro país.

O evento aconteceu em uma casa de festas em um bairro nobre de São Paulo e reuniu familiares, como os pais de Endrick, Cintia e Douglas Ramos, além de amigos próximos. Nas redes sociais, convidados mostraram que a festa contou com apresentações da dupla Ícaro e Gilmar, além de uma decoração personalizada para a despedida.

Endrick desiste de mudança no visual por namorada

O polêmico relacionamento entre o jogador de futebol Endrick e a influenciadora digital Gabriely Miranda voltou a ser comentado nas redes sociais. Em recente entrevista ao 'Que Papinho', da Cazé TV, o prodígio do Palmeiras confessou que desistiu de uma mudança do visual por conta de sua namorada.

Na conversa, o atleta de 17 anos disse que faria tranças em seu cabelo após se tornar campeão do Paulista Sub-20. No entanto, Endrick acabou desistindo da ideia após Gabriely desaprovar o visual.

"A mulher não aprovou. Ela gosta do meu cabelo assim, bagunçado. A fala dela pesou. Palmeiras foi campeão, ia meter a trança. Sabe quando ela dá aquela 'catucada'? Ela falou 'vai ficar legal, mas eu não aprovo'", contou o craque.