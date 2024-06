Durante férias no México, Richarlison troca alianças com a namorada

Que fofos! Durante viagem em Cancún, no México, Richarlison trocou alianças com a namorada, Amanda Araújo; confira os detalhes

Richarlison aproveitou suas férias do futebol inglês no México! O atacante esteve em viagem com a namorada, Amanda Araújo, em Cancún e a presenteou com algo para lá de especial.

Em seu perfil oficial no Instagram, a estudante de Direito compartilhou todos os detalhes da viagem com o amado, mostrando, inclusive, que ela e Richarlison trocaram as alianças. Vale lembrar que o namoro do casal foi assumido em janeiro de 2024.

Para quem não sabe ou não lembra, o atleta, atualmente, defende as cores do Tottenham Hotspur, da Inglaterra. E na seleção brasileira, foi o camisa 9 na última Copa do Mundo.

Confira os registros:

Richarlison visita família da namorada no Paraná

No último dia 26, Richarlison conheceu a família da namorada, Amanda Araújo, que é modelo e estudante de Direito. O jogador da seleção brasileira e do Tottenham, da Inglaterra, está no Brasil e foi até Maringá, no Paraná, onde conheceu a mãe de Amanda, Luciana Araújo, além de outros familiares da jovem.

"Fui lá conhecer a sogra", escreveu Richarlison ao compartilhar as fotos que Luciana publicou em seu Instagram. Na rede social, a mãe de Amanda declarou apoio ao relacionamento da filha e aprovou o genro.

"Mais um fim de semana lindo e especial de maio em família. Foi muito gostoso e especial ter você em nossa casa, Richarlison, bem-vindo à nossa família. Bom retorno e até breve meus queridos!", escreveu ela.

Nos comentários da publicação, os fãs elogiaram a família. "Que lindos. Deus abençoe vocês", escreveu um internauta. "A família toda é bonita!", elogiou outro. "Muito fofos", elogiou mais um.