Esposa de Pampa atualiza quadro de saúde do ex-atleta, internado na UTI

Medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de 1992, Pampa está na UTI há dois meses; ex-jogador de vôlei luta contra o câncer

O campeão olímpico de vôlei André Felippe Falbo Ferreira, o Pampa, teve seu estado de saúde atualizado pela esposa, Paula Falbo. O ex-atleta está internado na UTI do hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, há cerca de dois meses.

"Os médicos falam que o quadro dele é grave, e que não tem um diagnóstico exato do que levou a essa SARA (síndrome da angústia respiratória aguda). Ele está estável. A biópsia [no pulmão] precisa ser feita, mas não tem como fazer agora, neste momento", informou Paula ao site Quem.

E completou: "Não existe um medicamento específico para isso. Estão sendo tratadas eventuais infecções que surgem, a exemplo da infecção urinária que o desestabilizou há alguns dias".

Em abril deste ano, o portal LeoDias noticiou que Pampa estava entubado em um hospital localizado em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, após apresentar complicações pulmonares devido a uma reação de quimioterapia. Dias depois, o campeão olímpico precisou ser transferido com urgência para a unidade hospitalar em SP, onde se encontra atualmente.

Medalhista de ouro pela seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de 1992, em Barcelona, Pampa, de 59 anos, trata um linfoma de Hodgkin, um câncer do sistema linfático.

Pampa - Foto: Reprodução / Facebook

Atriz de Todas as Flores revela luta contra o câncer

A atriz Kelzy Ecard, que atuou nas novelas Todas as Flores e Éramos Seis, revelou que finalizou o seu tratamento contra o câncer de mama. A artista foi diagnosticada em dezembro de 2022 e passou os últimos tempos fazendo o longo tratamento com sessões de quimioterapia, radioterapia e imunoterapia, além da cirurgia.

Agora, a estrela só tem o que comemorar ao se ver livre da doença. Tanto que ela anunciou o seu diagnóstico publicamente e celebrou a sua saúde.

"Essa foto é da mais profunda gratidão e alegria!!! Hoje foi o último dia do meu tratamento, que começou em dezembro de 2022, quando recebi meu diagnóstico de câncer de mama her 2 positivo. De lá pra cá foram 4 sessões de quimio vermelha, 12 sessões de quimio branca, 1 cirurgia, 15 sessões de radioterapia, 4 sessões de imuno+quimio e 18 sessões de imunoterapia. Tem muita história antes, durante e depois do meu diagnóstico. Aos poucos vou dividindo com vocês. Por enquanto só quero agradecer! Estar viva, estar “curada”, estar me sentindo incrível!", disse ela; confira o relato completo!