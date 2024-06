Sandy fala sobre sua decisão de se afastar dos palcos: ‘Agora preciso’

Após turnê de sucesso, Sandy detalha o porquê de sua decisão de se afastar dos palcos por tempo indeterminado; saiba o motivo

Depois de rodar o país com sua turnê e até fazer shows internacionais, Sandy anunciou recentemente sua decisão de se afastar dos palcos por tempo indeterminado. Em suas redes sociais, a cantora tranquilizou os seguidores ao revelar os motivos que a levaram a tomar essa decisão e destacou que está em busca de "novos caminhos" em sua carreira.

Através de seu perfil no Instagram, Sandy abriu o jogo ao compartilhar uma reflexão sobre sua pausa nos shows. Vale lembrar que ela encerrou sua turnê com uma apresentação beneficente em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul no último final de semana: “Vejo que esse final de outono vai ecoar nas minhas memórias afetivas”, iniciou.

“Vou me lembrar com muito carinho dessas duas últimas noites repletas de amor e propósito em ajudar ao próximo. Que jeito especial de concluir mais um ciclo desta jornada, São Paulo! A todos os meus fãs, MUITO obrigada por tanto carinho e por sempre acolherem e apoiarem minhas decisões”, disse a artista, que estrelou o filme 'Evidências do Amor' recentemente.

“Meu muuuuito obrigada também a minha super banda, equipe, parceiros e a todos por estarem comigo nessa estrada linda”, completou. Em seu relato, Sandy ainda agradeceu a presença de seu pai, Xororó, e de seu amigo, o cantor Vitor Kley, que participaram de seu último show e ajudaram com as arrecadações

“A todos os prestadores que se doaram junto comigo em prol do RS, minha eterna gratidão! Me arrepia saber quantas pessoas receberão ajuda com o valor arrecadado nestes dois shows beneficentes. Que mais pessoas sigam se sensibilizando a contribuir mais e mais com nossos irmãos do Rio Grande”, ela celebrou.

Por fim, Sandy abriu seu coração e falou sobre a pausa temporária, mas destacou que deve aproveitar o tempo para criar: “Agora preciso que as luzes do palco se apaguem por um tempo, pra que se acendam novos caminhos, novas ideias. E, no tempo certo, eu volto! Por enquanto, nos vemos por aqui. Me Espera?”, ela concluiu.

Vale lembrar que a cantora subiu ao palco neste final de semana para dois shows na capital paulista com sua atual turnê, na qual canta sucessos da carreira solo, e emocionou os shows. Com a plateia lotada, ela colocou todo mundo para cantar e se divertir com suas canções e comoveu ao agradecer pelo carinho dos fãs ao longo de toda a sua carreira.

