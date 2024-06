Thiago Silva e família posam com as malas prontas para voltar ao Brasil

'Voltando pra casa', escreveu o jogador na legenda da publicação; Thiago Silva será apresentado aos torcedores do Fluminense nesta sexta-feira, 07

Thiago Silva e sua família posaram para fotos com as malas organizadas e prontas para o retorno ao Brasil. O atleta, sua esposa Belle Silva, e seus filhos Isago, de 14 anos, e Iago, de 12, estão previstos para chegar ao país na próxima sexta-feira, 07.

"O dia chegou! Voltando pra casa," dizia a legenda da foto publicada pelo atleta. O jogador será apresentado aos torcedores do Fluminense nesta sexta no Maracanã, que contará com um show do Sorriso Maroto. Com mais de 40 mil ingressos vendidos, há uma expectativa de quebrar recordes para a apresentação de um jogador no Brasil.

Nos comentários da publicação os torcedores comemoram a chegada do craque: “Vem com tudo e será uma grande festa”, escreve um, ”Ansiedade a mil, ídolo! A festa vai ser linda demais!”, comemorou o próprio Fluminense, “Boa viagem, futuro capita! Te amamos”, desejou outra.

Na última quarta-feira, 05, Belle Silva utilizou suas redes sociais para informar os seguidores que houve um atraso na chegada do voo: "Infelizmente, meu marido, meus filhos e eu não conseguiremos estar no Aeroporto do Galeão às 10h, como havíamos dito. Tivemos um imprevisto e não vamos conseguir embarcar no horário que a gente gostaria, porém, estamos correndo com tudo o que a gente pode para tentar resolver esse imprevisto para gente conseguir outro horário de voo", disse.

Belle explica decisão de morar separada do marido

Juntos há 20 anos, Belle Silva (35) e Thiago Silva (39) se preparam para viver uma nova fase no casamento e morar separados pela primeira vez. Apesar do coração apertado, a influenciadora explica que a decisão foi tomada há anos, pensando no que seria melhor para os herdeiros do casal.

Thiago Silva voltará a jogar pelo Fluminense e, por isso, está de mudança para o Brasil, enquanto a influenciadora permanece morando em Londres, na Inglaterra, com os filhos, já que os dois jogam pelo Chelsea, time londrino que o zagueiro defende desde agosto de 2020. Na época, o casal não tinha definido ainda em qual local iriam morar.