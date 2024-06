Professora de Juliano Floss se despede da 'Dança dos Famosos': 'Vencemos'

Após eliminação na 'Dança dos Famosos', a professora de Juliano Floss publicou um texto emocionante sobre a participação da dupla

Professora do influenciador digital Juliano Floss na 'Dança dos Famosos', a dançarina Dani Duram usou as redes sociais na noite de segunda-feira, 18, para compartilhar um texto de despedida da competição. A dupla foi eliminada do quadro após a apresentação de domingo, 16.

Através de seu Instagram oficial, Dani reuniu uma sequência de fotos e vídeos de momentos especiais. Em algumas imagens, é possível ver registros da professora ao lado de Juliano nos bastidores do 'Domingão com Huck', além de cliques no palco durante algumas apresentações.

"Após quatro meses de muita intensidade, encerramos aqui nossa trajetória no Dança dos Famosos 2024. Foram dez danças no total com desafios, superações e muita entrega. Juliano Floss, como professora e partner, vejo o quanto você cresceu (literalmente) nesse processo. Cada coreografia um degrau conquistado", iniciou ela na legenda.

"Olhar pra você hoje e ver que, através do trabalho, conseguimos levar teu corpo pra um universo 100% diferente do que você estava acostumado, tirando a 'roupagem' antiga, pra mim é um grande símbolo de vitória. Vencemos! Parabéns dupla, continue brilhando e fazendo o que ama", completou Dani Duram.

Em seguida, a dançarina ressaltou o quanto está feliz em ter participado do quadro da Globo, um grande marco em sua carreira profissional. "Eu estou muito realizada, coloquei todo meu amor e competência pra viver esse sonho profissional que carrego em mim desde pequena. Essa experiência pra mim tem muita magia e sentimento de gratidão. Obrigada, Luciano Huck, e toda equipe do Domingão por me receberem tão bem no programa", escreveu.

Ao final do texto, a professora de Juliano Floss agradeceu o apoio e carinho que a dupla recebeu ao longo de toda caminhada. "Minha família e amigos que seguraram minha mão durante toda trajetória: vocês são minha rede de impulso e sou muito grata por ter vocês ao meu lado. Sei que vou longe porque nunca estou sozinha. Amo vocês! Pra finalizar, obrigada à nossa torcida, que sempre deu tanto carinho, apoio e vibração positiva! O team DaniJu permanece em meu coração. Gratidão", finalizou.

Nos comentários, Juliano Floss deixou uma mensagem de agradecimento à professora. "VC FOI GIGANTE, obrigado de coração pela entrega, pela garra, pela vontade, pelo sangue, por todo o suor… foi muito trabalho pra chegar aqui e eu to muito orgulhoso e feliz com a nossa aventura no dança, obrigado de coração por confiar, acreditar e potencializar o meu amor e meu talento pela dança, sem vc eu não ia dar conta, agora, respira dani, não deixar de respirar", declarou o famoso.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dani Duram (@dduram)

Parceira de Juliano Floss exalta sua evolução

Em entrevista à CARAS Brasil, apesar do coração apertado pela despedida da competição do Domingão com Huck, Dani Duram exalta a evolução de Juliano Floss e fala sobre os quatro meses que trabalharam juntos; confira!