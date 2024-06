Céline Dion faz rara aparição pública na estreia de seu documentário

Após diagnóstico de doença rara, Céline Dion faz rara aparição pública no tapete vermelho da estreia de seu documentário 'I Am: Céline Dion'; confira!

A cantora Céline Dion esteve presente na estreia de seu documentário 'I Am: Céline Dion', do Prime Video, nesta segunda-feira, 17. Essa é uma de suas raras aparições públicas desde que foi diagnosticada com Síndrome da Pessoa Rígida em 2022.

A estrela canadense apareceu na estreia do filme em Nova York e surgiu belíssima para as câmeras que estiveram no local. Céline apostou em uma saia longa e camisa branca, com um lindo laço em sua gola. Sem se mexer muito, ela sorriu para os fotógrafos e foi super simpática com os profissionais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

O documentário de Céline Dion irá estrear no Prime Video no dia 25 de junho. O filme irá contar a luta da artista contra sua doença rara, que ataca o sistema nervoso e causa espasmos musculares e rigidez nos músculos.

Céline Dion canta pela primeira vez após diagnóstico de doença rara

Após ser diagnosticada com Síndrome da Pessoa Rígida, a cantora Céline Dion precisou se afastar dos palcos e dar uma pausa em sua carreira para cuidar de sua saúde. A doença rara deixou o ato de cantar muito mais difícil do que antes, e a artista fez um desabafo sobre sua condição.

Recentemente, o programa norte-americano Today exibiu um pedaço do documentário 'I Am: Céline Dion', onde ela apareceu cantando pela primeira vez desde que foi diagnosticada com a doença. Na ocasião, ela se emocionou com as dificuldades e revelou como síndrome afetou sua voz.

No vídeo, Céline não consegue alcançar notas mais altas e cai no choro ao falar sobre o que sente quando tenta cantar. "Quando tento respirar, meus pulmões ficam bem. É o que está na frente dos meus pulmões que fica tão rígido", contou a famosa, que desafinou ao tentar mostrar sua voz.

Contudo, a artista garante que mesmo com a dificuldade, ela pretende voltar a fazer shows algum dia. "Nem que eu tenha que me rastejar", disse Dion.