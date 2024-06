Repórter da Globo exibe o abdômen definido em selfie no espelho

Repórter da Globo, Danilo Vieira surpreende os seguidores ao mostrar foto sem camisa na frente do espelho e ostenta sua boa forma

O jornalista Danilo Vieira, que é repórter da Globo, deu o que falar nas redes sociais ao compartilhar uma nova selfie nos stories do Instagram. O comunicador chamou a atenção para sua beleza e boa forma.

Na imagem, ele posou na frente de um espelho enquanto estava sem camisa e usando apenas uma bermuda. A iluminação da foto destacou o abdômen definido dele, que deixou à mostra seu ‘tanquinho’.

Vale lembrar que Danilo Vieira é casado com a jornalista Mari Cardoso e eles são pais de Ben, de 1 ano. O menino completou seu primeiro ano de vida neste mês de junho e ganhou uma festa de aniversário com o tema de Circo. Assista ao vídeo abaixo com a decoração da festa.

O nascimento do filho

No dia 12 de junho, Danilo anunciou o nascimento do filho nas redes sociais. Na ocasião, o repórter postou uma sequência de fotos da mulher exibindo o barrigão de grávida, ela no hospital se preparando para o nascimento do herdeiro, e por fim, mostrou a mamãe ao lado do filho após o parto.

Na legenda, além de se declarar para Mari, também celebrou o nascimento do primeiro filho. "Oi, meu amorzão!! To aqui do seu lado nesse quartinho de hospital, lembrando que há um ano atrás, no Dia dos Namorados, te fiz um jantar surpresa pra comemorar a nossa volta [...]. Mas aqui nesse quartinho de hospital, pensando nesse ano que passou, uma ficha caiu: a grande mudança, a grande reforma a maior transformação que a vida me reservava só foi concluída por completo hoje, com o nascimento do nosso filho - nosso Ben, finalmente, chegou!!! Ele tem a sua cara, seu cabelo, seu nariz, seus traços e um jeitinho sereno, que só o futuro dirá a quem pertence [...]".Confira a publicação!