Danilo Vieira, repórter da Globo, anuncia nascimento do filho: "Maior transformação"

O repórter Danilo Vieira anunciou o nascimento do primeiro filho, Ben, e se declarou para a esposa, Mari Cardoso

Nasceu! Danilo Veira, repórter da TV Globo, usou as redes sociais na tarde desta segunda-feira, 12, para dividir uma bela notícia com seus seguidores: o nascimento de seu primeiro filho, Ben. O menino é fruto de seu relacionamento com Mari Cardoso.

Em seu perfil oficial no Instagram, o jornalista postou uma sequência de fotos da mulher exibindo o barrigão de grávida, e depois ele também mostrou ela no hospital, se preparando para o nascimento do herdeiro. Por fim, mostrou a mamãe ao lado do filho após o parto.

Na publicação, Danilo relembrou o Dia dos Namorados do ano passado, quando fez uma surpresa para Mari. "Oi, meu amorzão!! To aqui do seu lado nesse quartinho de hospital, lembrando que há um ano atrás, no Dia dos Namorados, te fiz um jantar surpresa pra comemorar a nossa volta", começou.

"Eu tava ainda na casa do meu pai, pra onde tinha ido passar uns meses, esperando que a mudança ficasse pronta. Tava indo pra um apartamento novo e reformado. O meu apartamento novo e reformado. Um lugar que tem o piso, as paredes, as tintas, e todas as cores que eu escolhi. Em algum ponto daquele processo, aquele era um lugar pra mim e só pra mim!", recordou.

Depois, o repórter falou sobre o nascimento de Ben. "Mas aqui nesse quartinho de hospital, pensando nesse ano que passou, uma ficha caiu: a grande mudança, a grande reforma a maior transformação que a vida me reservava só foi concluída por completo hoje, com o nascimento do nosso filho - nosso Ben, finalmente, chegou!!! Ele tem a sua cara, seu cabelo, seu nariz, seus traços e um jeitinho sereno, que só o futuro dirá a quem pertence."

No fim do texto, Danilo se declarou para a mulher e celebrou o Dia dos Namorados. "Nesse Dia dos Namorados é em vocês dois que eu quero morar. Vocês são o meu chão, o meu teto, minhas cores, meu abrigo, minha vida! Feliz Dia dos Namorados, meus amores!!!", finalizou.

