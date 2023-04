Danilo Vieira, repórter da Globo, comemora aniversário ao lado da mulher grávida: ‘Mais especial’

Para celebrar o aniversário de Danilo Vieira, a também jornalista Mari Cardoso deixou o barrigão à mostra e encantou os internautas

Nesta quinta-feira, 20, o repórter da TV Globo Danilo Vieira usou suas redes sociais para mostrar um pouco de como foi a comemoração de seu aniversário, que aconteceu no último domingo, 16. Ao seu lado, estava sua mulher, a também jornalista Mari Cardoso, exibindo o barrigão de sua gestação. O casal de jornalistas esperam por Ben.

“TBT do último domingo, do aniversário mais especial que eu já tive, por muitos motivos. Quando esse dia estava terminando, me veio na cabeça um versinho do poeta: 'Que pode uma criatura senão, entre criaturas, amar?'”, escreveu o jornalista, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Nas fotos, o repórter, conhecido como Repórter Gato, que está há mais de 10 anos na emissora carioca, mostra alguns detalhes, como o bolo, a decoração da mesa e sua camisa, que dizia: “Danilão & Amigo & Parceiro & Pai do Ben”. Além disso, apareceu junto de amigos e família para celebrar a data importante.

Os comentários da publicação foram inundados de elogios e parabenizações para o repórter. “Parabéns, xará de niver! Ano que vem, com o pequeno no colo. Amor transformador”, comentou uma seguidora. “Ahhhhh,que lindo!! Parabéns ,muita saúde pra todos!!Viva,alegria,alegria!!!”, celebrou uma outra. “Que família mais linda, parabéns”, exaltou uma terceira internauta.

Veja a publicação do jornalista Danilo Vieira, celebrando seu aniversário ao lado de sua mulher grávida:

Repórter da Globo, Danilo Vieira revela que será pai

Em dezembro do ano passado, Danilo revelou que estava esperando seu primeiro filho com Mari. “O melhor presente de Natal que alguém poderia sonhar...”, disse ele na legenda. “Bem pedi que 2022 fosse um ano surpreendente, repleto de conquistas e sonhos bons, mas esse ano foi simplesmente arrebatador!!! De repente, mais um bebezinho chegando em casa… Além do Boizinho e da Geraldinha, BabyBen já é muito amado!!! Que susto, que medo e que amor gigante (daqueles que não cabe no peito)! É, meu menininho, você nem nasceu e já me transformou em outra pessoa, seguramente, muito melhor do que eu era!!! A nossa família ficou mais linda e o nosso amor é maior do que nunca. Só faltava você pra vida ficar mais doce!!! Mamãe e papai te amam demais”, disse Mari.