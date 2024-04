Anahí se declara para o marido em aniversário de 9 anos de casamento

Em celebração de seu aniversário de casamento, a cantora Anahí se declara para o marido, Manuel Velasco Coello, nas redes sociais; confira!

A cantora Anahí está celebrando uma data muito especial em seu relacionamento com o político Manuel Velasco Coello. Nesta quinta-feira, 25, o casal, que se conheceram há 12 anos, estão celebrando seu 9º aniversário de casamento e fizeram questão de mostrar seu amor com declarações nas redes sociais.

Em seu perfil oficial do Instagram, a eterna Mia Colucci, de Rebeldes, publicou uma série de fotos com o amado ao longo dos anos, incluindo um clique com seus filhos, Manuel e Emiliano. Na legenda da publicação, ela se declarou para o marido: "FELIZ ANIVERSÁRIO!!! 12 anos juntos e 9 de casados. Não há nada que me faça mais feliz nesta vida do que ter a ti e nossos bebês! Obrigada por encher meu coração todos os dias. Te amooooooooo!".

Manuel retribuiu a declaração ao publicar o mesmo clique em seu próprio perfil na rede social, e ainda caprichou no textão! "FELIZ 12 ANOS JUNTOS E 9 ANOS DO NOSSO CASAMENTO! 12 anos juntos AMOR DA MINHA VIDA, compartilhando a vida, cada momento, a imensa felicidade, sempre de mãos dadas. 12 anos como o homem mais sortudo do mundo por ter ao meu lado uma mulher corajosa, amorosa, MINHA ESTRELA que amo e admiro. 9 anos sendo abençoados por Deus e pela Virgem de Guadalupe com nosso casamento e nossa família, que é o maior sonho realizado, com nossas duas maiores bênçãos, Manuel e Emiliano, que são a alegria de nossas vidas e a força motriz que nos incentiva e nos inspira todos os dias. Agradeço a Deus porque ele uniu nossos caminhos e nos abençoa todos os dias com amor, compreensão, saúde, sabedoria e cada um dos momentos inesquecíveis que vivemos ao lado dos nossos filhos e de todos os seres que amamos. FELIZ ANIVERSÁRIO PARA O AMOR DA MINHA VIDA E PARA A RAINHA DA NOSSA FAMÍLIA! EU TE AMO!", declarou o político.

Confira as publicações:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Anahi (@anahi)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Manuel Velasco Coello (@velascom_)

Quem é o marido de Anahí?

Manuel Velasco Coello se casou com Anahí em 2015, porém os dois já namoravam desde o ano de 2012. Político mexicano, ele se formou advogado e já atuou como governador, deputado, secretário e senador. Ele faz parte do Partido Verde Ecologista do México, e governou durante seis anos o estado de Chiapas, entre 2012 e 2018.

Atualmente, ele entra em seu quarto ano de mandato como senador da República do México. Em seu perfil oficial do Instagram, ele acumula mais de 277 mil seguidores e costuma compartilhar momentos ao lado da família, publicações do dia a dia de seu trabalho e também apoia o trabalho de Anahí, que saíra em turnê ao lado do RBD em 2023.