Filha de Faustão mostra foto inédita com o apresentador: 'Que sorte'

No aniversário do apresentador, filha de Faustão mostra clique inédito com o pai de quando ela havia acabado de nascer; veja

A filha de Faustão, a cantora Lara Silva, comemorou o aniversário do apresentador nesta quinta-feira, 02, em sua rede social. Discreta com sua vida pessoal, a jovem, que abriu sua conta para o público há pouco tempo, encantou ao mostrar um registro inédito com o pai.

A herdeira mais velha do comunicador, que está sumido após o transplante de rim nos últimos meses, resgatou a lembrança especial de quando era apenas um bebê recém-nascido e chamou a atenção de seus seguidores com a foto inédita.

Sorridente, Faustão apareceu segurando sua primeira filha, do casamento com a ex-mulher, a artista Magda Colares. "Que sorte a minha ter você como pai nessa vida. Te amo, feliz aniversário, papi!", escreveu a primogênita do famoso.

Além de Lara Silva, o herdeiro do meio de Faustão, do casamento atual com Luciana Cardoso, o apresentador João Guilherme Silva, também se declarou para ele e o homenageou em seu aniversário de 74 anos. A mulher dele também celebrou a data com uma postagem e fez um desabafo sobre os momentos difíceis que ele está enfrentando no último ano.

Esposa de Faustão revela o que aconteceu com o apresentador

A esposa de Faustão, Luciana Cardoso, pronunciou-se na sexta-feira, 05, e revelou como estava o marido após 47 dias de internação para o transplante renal. Segundo a mulher do famoso, ele está lutando bravamente pela vida e finalmente teve uma respota.

Após receber o novo rim, o corpo de Fausto Silva teria rejeitado o órgão e, por isso, ele precisou passar por um tratamento mais forte. Luciana Cardoso comentou que não foram tempos fáceis, mas que o comunicador conseguiu uma resposta, e que continuarão lutando.

"Hoje, 5 de abril, completam 47 dias da internação para o implante renal do meu marido Fausto Silva. Nesse período, muitas coisas aconteceram e ele tem lutado bravamente para se manter bem, com energia e disposição para colaborar com sua recuperação", começou dizendo. Saiba mais o que aconteceu aqui.