Relembrando trajetória no BBB 24, Beatriz Reis surge com novo look de banana

Em comemoração ao seu aniversário, Beatriz Reis surgiu com um look sofisticado de bananas, relembrando momento marcante no BBB 24: "Sempre seja você"

Para Beatriz Reis, hoje é um dia muito especial! Nesta sexta-feira, 17, a ex-sister completa 24 anos de idade e compartilhou com os seguidores um ensaio de fotos icônico. A nova morena surgiu com um look de bananas, assim como o momento que viralizou durante sua participação no BBB 24. No reality, ela chegou a confeccionar um visual com cascas da fruta, levando até uma punição gravíssima por conta disso.

"Gente, hoje se inicia um novo ciclo em minha vida! Essa nova fase é marcada por todos vocês que me acompanham ao longo de todo esse tempo! Também da minha familia que é a minha base, dos meus amigos e acima de tudo de Deus, que é REAL!", iniciou Bia.

Na sequência, ela deixou uma mensagem aos fãs. "A mensagem que eu quero deixar para vocês é a mesma que falei no programa ao longo de todos esses meses, acreditem nos seus sonhos e não desistam porque eles podem se realizar! E sempre seja você! Sou muito grata a Deus por ter escrito a história da minha vida, cheia de esperança, garra e força! Eu e minhas várias versões de Bia! Levo comigo minha essência, da qual muito me orgulho! É clichê mas vale dizer, hoje é meu aniversário e marco do início de uma nova história", escreveu.

“ERA UMA VEZ… É O BRASIL DO BRASIL" , finalizou, comemorando.

Nos comentários, os brothers da última edição marcaram presença para parabenizar Beatriz Reis. "Bebê linda, feliz vida, te amo, gata, gostosa", declarou Alane. "DEUSA. Meu amor, feliz vida, feliz novo ciclo. Você é iluminada e muito abençoada. Nunca esqueça disso! Que Deus seja contigo sempre. Saudades", disse Isabelle. "Viva a Bia!", comentou o apresentador do programa, Tadeu Schmidt.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Beatriz Reis Brasil 🍓 (@beatrizreisbrasil)

Relembre polêmica do look de banana no BBB 24

Durante o BBB 24, Beatriz decidiu criar mais um look diferente para aparecer no programa ao vivo da Globo. Ela customizou um top com casca de banana. A sister pegou a casca das bananas que comeram naquele dia e as usou para colar na parte de cima de um biquíni preto.

Na madrugada anterior, Bia já tinha prometido fazer o figurino inusitado. Enquanto desfilava pelo jardim da casa, recebeu uma punição gravíssima, que levou a casa inteira para o Tá com Nada. Relembre o momento!