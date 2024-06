Elas cresceram! Rodrigo Faro encanta ao comemorar o aniversário das filhas

Clara e Maria cresceram e se tornaram ‘mulheres incríveis’: Rodrigo Faro se derrete ao celebrar o aniversário das filhas com Vera Viel

A família de Rodrigo Faro está em festa! Nesta terça-feira, 18, o apresentador da Record celebra o aniversário de duas de suas três herdeiras, frutos de seu relacionamento com a modelo Vera Viel. Apesar de terem idades diferentes, Clara e Maria nasceram no mesmo dia, e agora recebem comemoração em dose dupla.

Através de seu perfil no Instagram, Rodrigo compartilhou um clique das herdeiras e destacou que elas estão se tornando ‘mulheres incríveis’. Na legenda, o pai orgulhoso compartilhou uma bela declaração para Clara, que já é maior de idade e está completando 19 anos, e para Maria, que celebra a chegada de seus 16 anos.

“Hoje é um dia muito especial, pois estamos comemorando o aniversário de vocês. Clara faz 19 anos e Maria completa 16. Como pai, não dá para expressar em palavras o quanto me sinto abençoado por tê-las em minha vida. Ao olhar para trás, eu lembro de como vocês cresceram tão rápido. Quantos momentos inesquecíveis juntos”, iniciou.

Emotivo, o apresentador relembrou o nascimento das herdeiras em sua declaração: “Parece que foi ontem que segurei cada uma de vocês em meus braços pela primeira vez. Ver vocês se tornarem as mulheres incríveis que são hoje é motivo de orgulho e alegria para mim. Amorosas, inteligentes, amigas e lindas!!!”, completou Faro.



"Neste dia especial, quero desejar a vocês todo amor, felicidade e sucesso que o mundo tem para oferecer. Que cada sonho que vocês tenham se torne realidade e que vocês encontrem alegria em cada passo do caminho. Saibam meus amores que o papai estará sempre aqui para apoiá-las, orientá-las e amá-las incondicionalmente”, disse.

Por fim, Rodrigo se declara para as adolescentes: “Vocês são o meu maior tesouro e a razão pela qual eu acordo todos os dias com um sorriso no rosto. Que este novo ano de suas vidas seja repleto de momentos inesquecíveis, risadas contagiantes e conquistas extraordinárias. Vocês merecem todo o amor e felicidade do mundo”, ele celebrou.

“Vocês são meus 2 corações que batem fora do meu peito!! Feliz aniversário, minhas filhas amadas. Que este dia seja apenas o começo de um ano cheio de sorrisos, amor e realizações. O pai ama vocês e sempre será o melhor amigo de vocês duas!!!”, finalizou o apresentador, que também é pai de Helena, de 11 anos; veja registros da família:

