Rodrigo Faro comemora 21 anos de casado com Vera Viel: "Para sempre"

O apresentador Rodrigo Faro recordou um vídeo do dia que se casou com Vera Viel e se declarou para ela ao comemorar a data

Rodrigo Faro usou as redes sociais para comemorar um dia muito importante. Ele completou 21 anos de casado com Vera Viel nesta quarta-feira, 29, e fez questão de comemorar a data especial.

Em seu perfil no Instagram, o apresentador da Record TV postou um vídeo mostrado vários momentos da cerimônia de casamento e se declarou para a amada. "27 anos juntos, 21 de casados. Esse foi o SIM mais importante da minha vida para estar para sempre ao lado do meu grande AMOR", escreveu o artista na legenda.

Mais cedo, Vera compartilhou o álbum de fotos da cerimônia, que foi celebrada pelo padre Antônio Maria, e fez uma declaração para o marido nas redes sociais. "21 anos de casados! O 'sim' mais importante da minha vida pra estar para sempre ao seu lado, meu grande amor. 29/05/2003", disse ela.

Vale lembrar que Faro e Vera são pais de três meninas: Clara, de 18 anos, Maria, de 15, e Helena, de 10.

Confira:

Rodrigo Faro rompe o silêncio após ser envolvido em polêmica na Itália

O apresentador Rodrigo Faro se pronunciou por meio de uma nota oficial nas redes sociais sobre ter o seu nome envolvido em escândalo de corrupção na Itália. Ele viu o seu nome ser relacionado com uma polêmica para adquirir a cidadania italiana e se defendeu.

"Declaramos que no ano de 2021, indicado por um amigo que já havia tirado seu passaporte italiano, Rodrigo Faro deu início ao processo de cidadania italiana para adquirir o passaporte para ele e sua família. O escritório indicado para esse trabalho foi o Diritto Di Cittadinanza SRL. Rodrigo através de seus advogados aqui no Brasil forneceu toda a documentação necessária, comprovou laços com seus descendentes na Itália e o processo foi aprovado e os passaportes foram concedidos. Hoje pela manhã, dia 27 de maio de 2024, Rodrigo, bem como qualquer outro cliente que tenha contratado os serviços do referido escritório, foi pego de surpresa com o suposto envolvimento deles num esquema de corrupção para obtenção de cidadania e passaporte italiano", disse ele.Saiba mais!