Vera Viel resgata fotos de 21 anos atrás com Rodrigo Faro em data especial

Nesta quarta-feira, 29, Vera Viel comemora 21 anos de casamento com Rodrigo Faro e compartilhou o álbum de fotos da cerimônia

Nesta quarta-feira, 29, Vera Viel comemora 21 anos de casamento com Rodrigo Faro. Para marcar a data especial, a modelo compartilhou o álbum de fotos da cerimônia, que foi celebrada pelo padre Antônio Maria, e fez uma declaração para o marido nas redes sociais.

"21 anos de casados! O 'sim' mais importante da minha vida pra estar para sempre ao seu lado, meu grande amor. 29/05/2003", escreveu ela. Faro e Vera têm três filhas, Clara, de 18 anos, Maria, de 15, e Helena, de 10.

Os dois se conheceram durante as gravações de um comercial de chinelos na época em que ela era modelo e ele ator. Os dois namoraram por cerca de seis anos até decidirem oficializar a união. A lua de mel foi no Recife (PE). Na época, ele interpretou o mocinho Guilherme na novela Chocolate Com Pimenta (2003), que foi reprisada recentemente na Globo.

Rodrigo Faro envolvido em polêmica

Nesta semana, os nomes de Rodrigo Faro e Vera Viel foram citados em uma reportagem da emissora TGR sobre pessoas que estariam envolvidas na compra de passaporte e cidadania italiana. Logo depois, a polícia afirmou que o nome do casal não estava no esquema, que prendeu seis pessoas.

“Os suspeitos [presos] tentaram alterar a regular execução dos procedimentos legais para o reconhecimento da residência no município de Villarica e para a obtenção de cidadania italiana por sujeitos que não tinham direito a ela”, disse a polícia.

Com a repercussão, Rodrigo Faro se manifestou e disse que forneceu toda a documentação para comprovar sua descendência italiana a um escritório e que foi vítima do esquema. "Rodrigo e sua esposa foram citados como beneficiários do esquema, ou seja, foram vítimas desse escritório e de sua equipe, uma vez que contrataram o serviço de uma empresa supostamente legal, idônea e que seguia com os procedimentos de acordo com as leis italianas. Prova disso é que o processo foi aprovado e os passaportes foram emitidos", diz a nota divulgada.