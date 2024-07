Thaila Ayala mostra a filha de 1 ano invadindo seu closet: 'Lugar favorito'

Ela cresceu! Thaila Ayala mostra a filha, de 1 ano e 2 meses, em seu closet pegando bolsa e mais; atriz contou que o local é o favorito dela

A atriz Thaila Ayala mostrou que sua filha com Renato Góes, Tereza, de 1 ano e 2 meses, já é muito vaidosa. Prova disso foram as fotos que a famosa postou da herdeira invadindo seu closet e pegando uma bolsa de grife.

Colocando o acessório rosa em seu braço, a pequena deu um show de fofura ao exibir todo seu charme e elegância. Apesar da pouca idade, Tereza mostrou que tem estilo e bom gosto. Segundo a mamãe da garota, o local favorito dela na casa é o closet.

"Gucci Girl. Ela tem 1 ano e 2 meses e o lugar favorito da casa dela já é o meu closet e ela já rouba minhas bolsas e coloca meus sapatos", contou Thaila Ayala sobre a filha caçula já demonstrar interesse por suas coisas. Nos comentários, os internautas babaram com os cliques fofos. "Linda", admiraram. "Não aguento", disseram outros.

Ainda nos últimos meses, ao fazer a festa de um ano de sua herdeira mais nova, a atriz ficou muito emocionada e chorou ao ver a decoração do evento. Além dela, Thaila Ayala e Renato Góes são pais de Francisco, de dois anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaila Ayala (@thailaayala)

Filha de Thaila Ayala foi internada no início de novembro

Thaila Ayala usou as redes sociais no dia 9 de novembro para dividir uma ótima notícia com seus seguidores. É que sua filha caçula, Tereza, fruto de seu casamento com o ator Renato Góes, recebeu alta hospitalar.

No feed do Instagram, a atriz postou um vídeo em que aparece com a herdeira ainda no hospital, ao som da música 'Aquieta Minh'alma', do Ministério Zoe, e contou que a menina venceu a pneumonia após ficar alguns dias internada no CTI (Centro de Terapia Intensivo).

"Quando me perguntam de onde vem minha força, está aí a resposta! Do pai, é tudo dele, pra ele e com ele! Misericordioso permitiu mais uma vez eu voltar pra casa com a minha filha no colo! Tereza já está em casa!", celebrou a artista, que também é mãe de Francisco.

"Mais uma semana no CTI vendo minha filha sofrendo, tendo que passar por processos difíceis, extremamente invasivos, doloridos, mas pela graça de Deus, ela venceu a pneumonia e está BEM! Obrigada Deus!", completou a artista, agradecendo pela recuperação da filha.