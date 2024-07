Andressa Suita causa polêmica ao mostrar filho de sete anos dirigindo

Esposa do cantor Gusttavo Lima, Andressa Suita divide opiniões nas redes sociais ao mostrar o filho de sete anos dirigindo um carro de verdade

Andressa Suita, esposa do cantor Gusttavo Lima, gerou polêmica nas redes sociais ao compartilhar um vídeo de seu filho de sete anos, Gabriel, dirigindo um carro no último domingo, 30. Apesar do pequeno estar pilotando em uma área isolada na fazenda da família, o vídeo gerou repercussão e dividiu opiniões entre os seguidores.

Através dos stories do Instagram, Andressa compartilhou o momento em que seu primogênito aparece dirigindo o veículo sozinho, com o irmão mais novo, Samuel, de apenas quatro anos, ao lado. Enquanto o pequeno faz algumas curvas e dirige em uma área verde sem pedestres, a influenciadora digital grava a cena do banco traseiro.

Na legenda, Suita ainda brincou com a idade do herdeiro: “7 ou 18?” escreveu a famosa, o que dividiu opiniões nas redes sociais. Enquanto alguns seguidores defenderam que o veículo deveria estar no piloto automático e o pequeno apenas acreditava estar dirigindo, outros condenaram a atitude e apontaram o perigo de deixar a criança dirigir sozinha.

“Mas esses meninos pilotam desde muito pequeno, não sei porque o espanto”, uma seguidora saiu em defesa da família. “A realidade dessas crianças é totalmente diferente. Eles já pilotam quadriciclos, motos elétricas, carros de golf, jet ski”, comentou outra. “Carro está com piloto automático apenas com sensor de movimento”, disse outra.

No entanto, alguns detonaram a atitude: “Adoro a Andressa, mas achei totalmente irresponsável a atitude e pior ela ainda postar”, uma criticou. “Não acredito que estão normalizando isso, até a hora que acontecer algum acidente”, escreveu mais uma. Até o momento, a influenciadora não se pronunciou para revelar se o pequeno estava dirigindo de verdade.

Por que Andressa Suita mudou o próprio nome?

A influenciadora digital Andressa Suita é um dos maiores sucessos das redes sociais no momento. Seguida por mais de 15 milhões de admiradores e casada com o cantor sertanejo Gusttavo Lima, ela é um exemplo de elegância e bom gosto com suas roupas e visual impecável. Só que esse não é o verdadeiro nome da modelo.

Ela mudou de nome depois que decidiu recomeçar a vida em 2011, logo após participar do reality da Record, 'A Fazenda'. Na competição, ela usou seu verdadeiro nome: Andressa Oliveira. Depois de sua participação, a modelo criou um novo sobrenome em uma homenagem aos pais para ‘apagar’ seu passado; saiba os detalhes!