Filha de Ana Paula Siebert esbanja fofura ao surgir fantasiada em festa

De férias com a família em Miami, nos Estados Unidos, a esposa de Roberto Justus, a influenciadora Ana Paula Siebert, resolveu fazer uma festa para sua filha, Vicky Justus, de 4 anos, comemorar o aniversário de sua boneca nesta terça-feira, 02. Rafaella Justus, de 14, também aproveitou o momento.

Nos stories do Instagram, ela mostrou o momento em que foi com a família a uma loja de decorações. "A gente veio agora comprar coisas para que festa, Vicky?", questionou a influenciadora no vídeo. "Da minha filha", respondeu a pequena, que mostrou a boneca, e ainda disse que a "filha" estava completando quatro anos e a comemoração seria com tema da Cinderela.

Na loja, a mãe da menina adquiriu copos e pratos descartáveis com estampas da Cinderela, balões e enfeites de festa das princesas, um balão com o número 4 e alguns doces. Em seguida, ela mostrou o momento em que cantam parabéns para a boneca. Tanto a boneca, chamada Luiza, quanto Vicky usavam vestidos iguais ao da Cinderela.

Ana Paula Siebert mostra a filha fantasiada (Reprodução/Instagram)

Ana Paula Siebert mostra festa da boneca da filha (Reprodução/Instagram)

Ana Paula Siebert mostra a filha curtindo festa junina

Recentemente, Ana Paula Siebert, resolveu fazer uma festa junina para sua filha, Vicky Justus, se divertir com os amiguinhos aproveitando a data. Em sua rede social, a loira publicou os registros da pequena caracterizada e os detalhes do evento.

Em uma área externa do condomínio luxuoso onde mora em São Paulo, Ana Paula montou a festa com decoração junina, com flores bandeirinhas e personalizada como "Arraiá da Vicky". Além de doces, pratos típicos, barraquinhas e outras delícias, no local foram montadas atividades para as crianças.

"Arraiá da Vicky, que tarde cheia de alegria despedindo dos amiguinhos da escola!", contou a influenciadora ao exibir a filha com os colegas e também com as sobrinhas, as filhas gêmeas de Fabiana Justus, Chiara e Sienna, de 5 anos.