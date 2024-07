Thais Fersoza flagra momento fofo dos filhos em viagem: 'Junto'

Eles cresceram! Thais Fersoza flagra momento cheio de amor de seus filhos com Michel Teló, Melinda e Teodoro; família está curtindo viagem

Os filhos de Thais Fersoza e Michel Teló encantaram ao surgirem juntinhos em um vídeo! Fazendo uma viagem fora do Brasil, em Madrid, na Espanha, a apresentadora gravou Melinda e Teodoro caminhando juntinhos.

Com um ano de diferença, a dupla apareceu se dando muito enquanto curtiam o passeio nas ruas espanholas. Cheios de estilo, os herdeiros dos famosos encantaram com seus looks e com tanto amor entre eles.

"Marca aqui o @ que você ama caminhar junto!", escreveu Thais Fersoza na legenda. Nos comentários, os internautas admiraram os dois. "Muito fofos, como cresceram", notaram os internautas. "Que lindo de ver", falaram sobre a amizade deles.

Ainda nos últimos dias, a esposa de Michel Teló compartilhou fotos deles em Madrid. A atriz falou sobre estar realizando um sonho com a família ao conhecer o local pela primeira vez. Nas últimas semanas, eles foram para a Itália.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thais Fersoza (@tatafersoza)

Thais Fersoza emociona ao mostrar os filhos cantando com Michel Teló

A apresentadora Thais Fersoza encantou ao mostrar um momento muito especial de seus filhos com Michel Teló no palco. Recentemente, a famosa revelou o registro dos herdeiros, Melinda e Teodoro, cantando com o pai em sua festa de 40 anos e comoveu com tanta fofura.

Um pouco tímidos, os irmãos pegaram o microfone e foram soltando a voz aos poucos ao lado do pai. A duplinha então cantou em inglês e mostrou que leva jeito para a coisa. Mamãe coruja, Thais Fersoza falou que o momento lhe emociona e diverte ao mesmo tempo. Confira o momento especial aqui.

Nos últimos meses, a apresentadora celebrou a chegada dos 40 anos com uma festão especial. Com decoração e look brilhante, a famosa comemorou o aniversário entre amigos e familiares em grande estilo.