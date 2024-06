Michel Teló e Thais Fersoza abrem álbum de fotos em viagem à Itália com a família

Michel Teló e Thais Fersoza estão curtindo férias na europa ao lado dos filhos, Teodoro e Melinda; o casal compartilhou fotos nas redes sociais

Nesta terça-feira, 11, Michel Teló e Thais Fersoza estão de férias com a família na Itália e fizeram questão de compartilhar com os seguidores alguns registros da viagem em suas redes sociais. Ao lado dos filhos, Teodoro e Melinda, o casal também está acompanhado pelos pais, Aldo Teló e Nina Teló e Gloria dos Santos e Wilson dos Santos.

O casal mostrou a família que conheceu os famosos pontos turísticos da cidade: "Como descrever esses dias? A alegria e oportunidade de compartilhar esses momentos com nossos filhos e pais. Todos juntos. Numa vibração de alegria e amor. Momentos que jamais esqueceremos. Aqueles que ficam pra sempre no coração e na alma. Nossa passagem por Roma, Florença, Montalcino, San Giminiano, Pisa, Lucca e Veneza", escreveu a apresentadora na legenda.

Nos comentários da publicação, os seguidores elogiaram os cliques: “Ah, Itália!! Sempre uma ótima pedida!”, escreveu uma, ”Muito gostoso acompanhar esses momentos. Ver vocês juntinhos e felizes. Merecem todo esse amor! Foram férias especiais!”, comentou outra, “Eita família linda e abençoada! Eu amo essa família!”, deixou uma terceira.

Recentemente, a apresentadora utilizou suas redes sociais para celebrar o Dia da Família com uma declaração. “Dia Internacional da Família, nosso bem mais precioso. Agradeço diariamente por ela, a família mais perfeita que eu poderia ter. Aproveitem sempre cada oportunidade que tiverem juntos", escreveu Thais na legenda da publicação

Thais Fersoza emociona ao mostrar os filhos cantando com Michel Teló

A apresentadora Thais Fersoza encantou ao mostrar um momento muito especial de seus filhos com Michel Teló no palco. A famosa revelou o registro dos herdeiros, Melinda e Teodoro, cantando com o pai em sua festa de 40 anos e comoveu com tanta fofura. Um pouco tímidos, os irmãos pegaram o microfone e foram soltando a voz em inglês aos poucos ao lado do pai.

"Lembrando desse dia e pensando: esse é o melhor vídeo da minha vida! Meu coração chega a disparar quando começa e lembro dessa homenagem! Eu choro, dou risada, volto pra ver os detalhes… Meus amores cantando juntinhos a minha música favorita! É longo? É, mas pra mim, vale cada segundo", disse ela. Confira!