Com fotos antigas, Junior Lima comemora o aniversário da mãe: "Meu aconchego"

Junior Lima usou as redes sociais para comemorar o aniversário da sua mãe, Noely Lima, que completou mais um ano de vida nesta quarta-feira, 19. No feed do Instagram, o cantor publicou três fotos com a aniversariante, sendo duas de quando ele era criança, e a homenageou.

"Aniversário de quem me ensinou a ser quem eu sou, tanto como ser humano, quanto como artista. Meu aconchego. Te amo demais, mãezinha! Muito mais do que você imagina!", disse o artista na legenda da publicação.

Noely também recebeu uma homagem especial de sua filha mais velha, Sandy. "Hoje é dia da minha rainha! Mãe mais linda do Universo, grande inspiração. Mãe, desejo, do fundo do coração, que você tenha um começo de ciclo leve, sereno, feliz. Que você possa colher tudo de lindo que planta no mundo e no meu coração. Obrigada por ser tudo é. Te amo!", declarou a cantora nas redes sociais.

Junior faz seu primeiro show com coreografia na carreira solo

O cantor e músico Junior brilhou durante sua primeira apresentação com coreografia em sua carreira solo. Ele iniciou o seu projeto solo em 2023 e ainda não saiu em turnê. Porém, ele deu uma pista do que será o seu show ao participar do Festival Salve o Sul, em São Paulo, para arrecadar verba para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Ele subiu ao palco com seus bailarinos e atraiu todos os olhares para a sua nova fase na música. O artista é sucesso desde a infância, quando fez dupla com a irmã, Sandy, e já fez parte de bandas e foi DJ. Agora, ele está em carreira solo no universo do pop e promete sair em turnê em breve. No palco do festival, ele deu um ‘gostinho' do que será seu novo show - que está em preparação para sua primeira turnê em breve. Saiba mais!