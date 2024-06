Sandy presta bela homenagem no aniversário da mãe: "Grande inspiração"

Nas redes sociais, a cantora Sandy homenageou a mãe, Noely Lima, que completou mais um ano de vida nesta quarta-feira, 19

Noely Lima, mãe dos cantores Sandy e Junior, completou mais um ano de vida nesta quarta-feira, 19, e ganhou uma homenagem especial da filha na internet. Em seu perfil no Instagram, a artista publicou uma foto da mãe e escreveu uma bela mensagem.

"Hoje é dia da minha rainha! Mãe mais linda do Universo, grande inspiração. Mãe, desejo, do fundo do coração, que você tenha um começo de ciclo leve, sereno, feliz. Que você possa colher tudo de lindo que planta no mundo e no meu coração. Obrigada por ser tudo é. Te amo!", declarou Sandy na legenda da publicação.

Os fãs da cantora também parabenizaram a esposa do cantor sertanejo Xororó nos comentários. "Tão linda! Viva a Noely", disse uma seguidora. "Parabéns, Noely. Muita saúde física, espiritual e mental", desejou outra. "Viva Noely! Que seja um lindo e leve novo ano. Muita saúde", escreveu uma fã. "Ela é muito maravilhosa mesmo! Parabéns, Noely!", falou mais uma.

Confira:

Sandy fala sobre sua decisão de se afastar dos palcos

Depois de rodar o país com sua turnê e até fazer shows internacionais, Sandy anunciou recentemente sua decisão de se afastar dos palcos por tempo indeterminado. Em suas redes sociais, a cantora tranquilizou os seguidores ao revelar os motivos que a levaram a tomar essa decisão e destacou que está em busca de "novos caminhos" em sua carreira.

Através de seu perfil no Instagram, Sandy abriu o jogo ao compartilhar uma reflexão sobre sua pausa nos shows. "Vejo que esse final de outono vai ecoar nas minhas memórias afetivas. Vou me lembrar com muito carinho dessas duas últimas noites repletas de amor e propósito em ajudar ao próximo. Que jeito especial de concluir mais um ciclo desta jornada, São Paulo! A todos os meus fãs, MUITO obrigada por tanto carinho e por sempre acolherem e apoiarem minhas decisões", disse ela. Saiba mais!