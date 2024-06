Lauana Prado reflete sobre bissexualidade no universo sertanejo: “Foi um processo"

Após assumir romance com Tati Dias, Lauana Prado relatou processo de expor sua sexualidade fazendo parte do mundo sertanejo

Lauana Prado está em um dos melhores momentos tanto na vida pessoal, quanto profissional! Assumindo recentemente um namoro com com Tati Dias, a cantora refletiu sobre a bissexualidade no mundo sertanejo em entrevista à Quem, divulgada nesta quarta-feira, 26.

Voz da regravação de Escrito nas Estrelas, a famosa contou que, mesmo com a predominância de homens no meio sertanejo, ela fala abertamente sobre sua orientação sexual, mas nem sempre foi assim. “Foi um processo. Eu sempre coloquei o meu trabalho na frente de qualquer questão pessoal, com profissionalismo e lançando músicas de sucesso. Com as conquistas importantes que tive ao longo de minha carreira, eu conquistei o respeito e o meu espaço no meio”, declarou Lauana.

Ainda no bate-papo, ela respondeu ao veículo se pretende explorar a temática LGBTQIAP+ em suas próximas músicas. “Componho a maioria das músicas do meu repertório, acho que isso vem naturalmente no processo criativo. Às vezes, trago uma estrofe com pronome feminino em evidência, depois uso no masculino. As pessoas se identificam de qualquer forma, cantam, fazem as canções serem sucesso, isso é o mais importante na carreira de um artista”, afirmou.

Quem é a namorada de Lauana Prado?

O amor está no ar para Lauana Prado! Na noite de quinta-feira, 20, a cantora sertaneja ganhou uma declaração especial da namorada, a influenciadora digital Tati Dias. A artista confirmou o romance no início deste mês durante uma entrevista à revista Quem. Na ocasião, ela disse que as duas estavam ‘se conhecendo melhor’.

Mas afinal, quem é Tati Dias? Além de influenciadora digital, ela já participou de 'A Fazenda 11', da Record TV, e duas temporadas do 'De Férias com o Ex Brasil', reality show exibido na MTV. Nascida em São Paulo, ela também é empresária e chef de cozinha.

Atualmente, a namorada de Lauana Prado conta com 1,6 milhões de seguidores no Instagram, onde gosta de compartilhar conteúdos sobre seu dia a dia, esporte, lifestyle e maternidade. Tati é mãe do pequeno Bento, nascido em 2022, fruto de seu antigo relacionamento com o atleta Junior Saldanha.

Os rumores de que o status de relacionamento de Lauana Prado não seria mais de solteira começaram a circular logo após uma publicação de Tati Dias, no dia 7 de junho, junto com a cantora. Vale lembrar que a artista sertaneja estava solteira desde o fim de seu namoro com Veronica Schulz, em dezembro de 2023.