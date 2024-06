Juliette Freire solta o verbo sobre críticas à música 'Vem Galopar'

Juliette Freire resolveu rebater as críticas a sua música 'Vem Galopar', do álbum São Juão, e soltou o verbo nas redes sociais

Juliette Freire tem sofrido muitas críticas por conta da música Vem Galopar, presente no seu álbum ao vivo São Juão. Muitos internautas reclamaram da letra da música.

Nesta quarta-feira, 27, a cantora usou o seu Instagram Stories para rebater as críticas. “De 14 músicas, várias homenagens, exaltação, clássicos da nossa música, de 14, só uma incomodou. Por que ninguém está falando das outras? Vamos falar das outras, vamos ouvir então”, disse ela.

Em seguida, Juliette reforçou o pedido para que as pessoas escutem o álbum inteiro antes de formar uma opinião. “Está todo mundo cansado de Vem Galopar e tudo mais, que já é uma música de duplo sentido, mas enfim também estou cansada desse papo. Faz o seguinte: critique, ou fale bem, mas escute. Escute as outras músicas, escute o álbum inteiro, nem que seja um pedacinho de cada uma se você não tiver saco, faça isso! Escuta a música inteira e vocês vão entender a razão desse barulho inteiro. Você escute e depois você tem o direito de falar alguma coisa”, concluiu.

🚨VEJA: Juliette desabafa sobre o burburinho e as críticas que "Vem Galopar" vem recebendo nas redes e propõe que as pessoas escutem o álbum "São JUão" inteiro para depois opinarem. pic.twitter.com/lPaCGvMVi5 — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) June 27, 2024

Juliette manda recado para ex-namorado

Juliette Freire está fazendo uma verdadeira maratona de shows para celebrar o São João. Durante uma apresentação na Paraíba, a cantora arrasou com um look xadrez e brilhante composto por um top e um short-saia, além do chapéu e bota para completar a produção.

Em determinado momento do show, a famosa aproveitou para mandar um recado para seu ex-namorado, que estava presente na plateia ao lado da atual namorada. "Meu ex está aqui com a namorada, cadê ele? Perdeu playboy", disse ela.

Em seguida, a famosa fez questão de afirmar que era apenas uma brincadeira e elogiar o seu atual namorado. "Estou brincando, meu filho. Deus abençoe. Eu já estou com um gatão. O pobre, morrendo de vergonha, é um menino bom", garantiu.