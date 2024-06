Juliette manda recado para ex-namorado e elogia atual durante show

Durante um show na Paraíba, Juliette Freire fez questão de mandar um recado para o seu ex-namorado, que estava na plateia

Juliette Freire está fazendo uma verdadeira maratona de shows para celebrar o São João. Durante uma apresentação na Paraíba, a cantora arrasou com um look xadrez e brilhante composto por um top e um short-saia, além do chapéu e bota para completar a produção.

Em determinado momento do show, Juliette aproveitou para mandar um recado para seu ex-namorado, que estava presente na plateia. "Meu ex está aqui com a namorada, cadê ele? Perdeu playboy", disse ela.

Em seguida, a famosa fez questão de afirmar que era apenas uma brincadeira e elogiar o seu atual namorado. "Estou brincando, meu filho. Deus abençoe. Eu já estou com um gatão. O pobre, morrendo de vergonha, é um menino bom", garantiu.

Atualmente, Juliette namora Kaique Cerveny. O relacionamento teve início no passado e ao que parece os pombinhos estão super apaixonados. No Dia dos Namorados, Juliette compartilhou no Instagram uma série de fotos e vídeos em que aparece ao lado do amado. "Não direi nada, mas haverá sinais", escreveu ela na legenda da publicação, que ganhou milhares de comentários.

"Se não for pra ser assim eu nem quero", escreveu uma internauta. "A melhor homenagem de Dia dos Namorados", comentou outra.

Demora para assumir o romance

Juliette Freire e Kaique Cerveny estão juntos desde o ano passado. Em entrevista ao GShow, o estudante de nutrição contou o motivo da demora em assumir o romance com a campeã do BBB21.

O bonitão revelou que a demora aconteceu por conta da mídia. O casal preferiu se resguardar no início até ter certeza que o namoro veio para ficar.

"Demorou um pouquinho, estava no estágio probatório [risos]. A gente estava se conhecendo e, como tem essa mídia, é complicado de cara se mostrar. Preferimos fortalecer alguns pontos que consideramos importante para que, quando expusesse, fosse mais tranquilo", explicou ele.