Dra. Caroline Bonacossa e equipe visam atendimento humanizado no direito previdenciário

A advogada Caroline Bonacossa atua no setor previdenciário, sendo defensora dos direitos daqueles que mais precisam. Com uma abordagem humanizada, ela e sua equipe se dedicam a garantir que todos tenham acesso aos benefícios do INSS. "Vamos além do jurídico, trata-se de garantir a dignidade e a sobrevivência", afirma.

Um dos aspectos do seu trabalho é a empatia genuína pelos clientes. “Desde o início percebi que muitos enfrentam realidades extremamente difíceis. Muitos vêm ao nosso escritório para resolver questões legais e, também, em busca de apoio e compreensão. Junto de minha equipe, fazemos questão de oferecer um atendimento acolhedor, criando um ambiente onde se sentem valorizados e respeitados”, garante.

Durante a pandemia, encontrou uma nova maneira de expandir seu alcance. "Tive que superar minha timidez e começar a gravar vídeos explicando os direitos previdenciários de forma simples e acessível. Esse esforço resultou em um aumento significativo no número de seguidores e em uma maior conscientização. Recebo mensagens de todo o Brasil, agradecendo pelas informações que compartilho. Saber que posso fazer a diferença é extremamente gratificante", acrescenta.

Sua dedicação à humanização do atendimento se reflete também em seus colaboradores. "Só contrato aqueles que compartilham da minha visão e comprometimento. Essa filosofia criou uma cultura organizacional focada no cuidado e na atenção aos detalhes. Cada membro entende a importância de seu papel, garantindo que todos os processos sejam conduzidos com o máximo de eficiência e cuidado”, revela.

Um exemplo tocante do seu impacto é o caso de uma cliente que, ao receber a notícia de ter seu benefício aprovado, chorou de alegria e agradeceu, dizendo que finalmente poderia comprar um colchão adequado para o filho que sofre de câncer. "Esses momentos são inesquecíveis e reforçam essa importância. A advocacia é uma ferramenta para transformar vidas, e é isso que nos motiva diariamente", conclui.

Site:https://www.carolinebonacossa.com.br

Instagram: @caroline.bonacossa