Advogada e empresária alcança sucesso internacional no auxílio a clientes

A advogada ítalo-luso-brasileira Gisele Nespolo Vizzotto é um exemplo de sucesso e resiliência no cenário internacional. Formada em direito desde 2002, e inscrita na OAB/SP e na Ordem dos Advogados de Portugal, sempre teve interesse profundo por suas raízes europeias.

Isso a levou a enfrentar desafios como alterações de sobrenomes e informações equivocadas em certidões, até conseguir localizar a documentação necessária para obter suas cidadanias.

Fundadora da NV Cidadanias Europeias, oferece um tratamento humanizado e transparente a seus clientes. “Com equipes no Brasil, Portugal e Itália, proporcionamos uma ampla gama de serviços, desde consultoria para nacionalidade até a abertura de empreendimentos no velho continente. É vital mostrar a realidade da imigração, evitando promessas vazias que comprometem a integridade do processo. É necessário um planejamento cuidadoso e realista”, afirma.

Junto com seu marido, Danilo Pereira Lima, também advogado e engenheiro, ela continua a expandir seus serviços. A nova sede da marca em Barretos, Portugal, tem inauguração prevista para 2025.

“Minha abordagem é acolhedora e honesta, proporcionando segurança e confiança. Minha visão oferece uma nova vida repleta de oportunidades, sempre com transparência e cuidado. Meu maior orgulho é dizer que a realidade saiu melhor do que o sonho inicial", finaliza.

Site:https://nvcidadanias.com.br/