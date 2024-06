Cirurgião plástico alia expertise técnica a atendimento humanizado e personalizado

Com uma carreira de quase 40 anos, o Prof. Dr. Luiz Fernando Frascino é um nome de destaque na cirurgia plástica brasileira. Formado pela Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, encontrou sua paixão durante sua residência em Cirurgia Geral no Hospital das Clínicas, se especializando em Cirurgia Plástica pelo Hospital dos Defeitos da Face, em São Paulo. Em seu vasto currículo, consta ainda estágio no Manhattan Hospital da New York University e seu título de PhD em cirurgia.

Com mais de dez mil procedimentos realizados, é reconhecido por sua técnica e visão artística, com uma abordagem humanizada. “Não se trata apenas de uma mudança física, mas também de um processo mental para uma experiência transformadora na vida dos pacientes”, afirma.

Educador ativo, compartilha seu conhecimento por meio de vários trabalhos científicos publicados e inúmeras aulas em cursos e congressos, tanto nacionais como internacionais. Sua dedicação à educação médica continuada é um reflexo do seu compromisso com a excelência e a segurança, além da responsabilidade de deixar um legado significativo para a especialidade, inspirando as novas gerações.

“Abordamos cada caso com seriedade e profissionalismo, garantindo que todos os procedimentos sejam realizados com o máximo cuidado e atenção aos detalhes. Para isso conto com uma equipe especializada, que faz toda diferença”, garante.

Isso fica evidente conhecendo sua clínica, o Instituto Frascino, com uma infraestrutura de primeiro mundo, atendendo as necessidades do antes e depois, testemunhando seu compromisso de desenvolver uma cultura permanente baseada em ética, qualidade e profissionalismo.

Instituto Frascino

Prof. Dr. Luiz F Frascino CRM 46.760

Membro Titular da Soc. Brasileira de Cirurgia Plástica

Av JK 3700 – São José do Rio Preto – SP

Whatsapp: 17 99201 80 88

Site:Https://www.frascino.com.br

Instagram: @drfrascino