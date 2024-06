Dr. Elvis Baldiviezo busca humanizar a arte da cirurgia plástica no Brasil

O cirurgião plástico Dr. Elvis Baldiviezo se destaca por sua habilidade e compromisso humano. Natural da Bolívia, desde sua chegada ao Brasil, em 2012, trilhou um caminho de especializações e inovações, tornando-se uma referência.

Formado inicialmente em seu país natal, viu-se diante da ausência de especializações por lá, assim, optou por sair para aprofundar seus conhecimentos. "A verdadeira arte da cirurgia plástica não reside apenas na técnica, mas também na capacidade de entender e atender às expectativas e necessidades de cada um. Por isso me especializei em microcirurgia na USP, me aprimorando em restauração estética e na funcionalidade dos pacientes”, revela.

Além do sucesso em procedimentos de alta complexidade, é pioneiro em metodologias invasivas, como a remodelação de costela. "Este método evoluiu a partir de um profundo respeito pela integridade física e compreensão de suas expectativas" explica.



Com a inauguração de sua nova clínica na Vila Mariana, em São Paulo, ele expande sua capacidade de atendimento e instala um ambiente onde a tecnologia de ponta encontra o cuidado integral. O local será equipado com a câmara hiperbárica, visando revolucionar o pós-operatório, acelerando a recuperação e minimizando riscos.

"O que me move é a possibilidade de devolver a confiança e a alegria de viver aos que procuram meus serviços. Esse compromisso vai além do consultório, estendendo-se à minha participação em conferências internacionais, onde compartilho minha expertise com futuros médicos, fato que reforça meu papel como educador. Procuro moldar um futuro onde a cirurgia plástica é sinônimo de arte, segurança e compaixão. Com essa visão, continuo influenciando a vida de inúmeras pessoas”, finaliza.

