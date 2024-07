Luciano Szafir: Especialista revela se há riscos no uso da cannabis medicinal

Em entrevista à CARAS Brasil, a especialista em cannabis medicinal Maria Klien analisa o uso do medicamento por Luciano Szafir

Luciano Szafir (55) usou as redes sociais para revelar que usa cannabis medicinal para tratar sequelas decorrentes de um caso grave de Covid-19. Maria Klien, terapeuta referência no uso da cannabis no Brasil, explica que a planta complexa pode trazer diversos benefícios e, quando utilizada de forma consciente e com acompanhamento médico, não causa riscos à saúde.

No vídeo, Luciano Szafir diz que deixou de tomar um remédio tarja preta após um mês de uso da cannabis , e que a planta pode ajudar no tratamento de "alzheimer, autismo de grau elevado, Parkinson, e outras doenças". À CARAS Brasil, Klien afirma que, além dos citados pelo ator, a cannabis é indicada para outros tratamentos, desde dores musculares até esclerose múltipla e esquizofrenia.

Quanto aos riscos, a especialista diz que eles existem em contexto recreativo. "Não temos controle de qualidade, além de ser uma planta que tem alto poder de transmutar o solo. Se há uma plantação perto, por exemplo, de algum minério ou metal pesado, pode ter uma contaminação significativa."

Além disso, Klien afirma que, ao contrário do uso medicinal, o uso recreativo —que é ilegal no Brasil— acontece geralmente sem que o usuário tenha o controle da dose, a composição da substância e não tenha grande conhecimento sobre a planta. "Então os riscos que existem, são do uso sem seriedade, comprometimento, acompanhamento e sem propósito."

A terapeuta diz que a planta possui mais de 400 propriedades, e pode trazer benefícios das mais variadas formas. Por exemplo, o canabidióide CBD atua bem em quadros inflamatórios, psicóticos ou da ansiedade; já o THC reduz a espasticidade (rigidez muscular), sintoma do Parkinson e esclerose múltipla, além de também ajudar em dores e na insônia.

"No mercado medicinal temos preocupação com a segurança e praticamos uma medicina de muita segurança, baseada em ciência, em resultados empíricos inquestionáveis", assegura. "É uma substância que não possui riscos para o ser humano."

Luciano Szafir foi contaminado pelo vírus da Covid-19 três vezes, entre junho de 2021 e junho de 2022. O pai de Sasha Meneghel (25) ficou cerca de 70 dias internado e precisou lidar com uma série de complicações derivadas da doença.

