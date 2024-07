Ana Hickmann posta fotos raras em família para lembrar aniversário do irmão

A apresentadora Ana Hickmann usou as redes sociais nesta terça-feira, 02, para lembrar o aniversário do irmão, Luiz Carlos

A apresentadora Ana Hickmann usou as redes sociais nesta terça-feira, 02, para lembrar o aniversário do irmão, Luiz Carlos. A noiva de Edu Guedes compartilhou algumas fotos e, em uma delas, aparece com ele e com os outros os irmãos Isabel, Fernanda. Além da mãe, dona Reni.

"É dia de festa! Hoje é o aniversário do meu mano. Luiz, eu te desejo as melhores coisas desse mundo. Muita saúde, paz, amor, alegria e sucesso!! Que Deus te abençoe muito e que você esteja sempre rodeado de pessoas que te queiram bem! Eu te amo muito!", escreveu ela na legenda. Ela ainda completou com as hashtags, família, irmãos e aniversário.

Veja a publicação:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Ana Hickmann (@ahickmann)

Ana Hickmann posa com Edu Guedes e exibe aliança luxuosa: "Noivos!"

Recentemente, Ana Hickmann e Edu Guedes deram um novo passo no relacionamento. Juntos há alguns meses, eles ficaram noivos e posaram pela primeira vez mostrando as alianças luxuosas em uma publicação no Instagram.

Nas imagens compartilhadas pela loira no Instagram, eles aparecem no Estoril, em Portugal, nos bastidores da Porsche Cup, a competição automobilística de que Guedes participa. O pedido de casamento foi feito no país.

Em entrevista à CARAS Brasil, Edu Guedes falou de sua relação com Ana Hickmann e revelou detalhes sobre o pedido e essa nova fase do casal. Ele organizou um jantar romântico para ela em Lisboa e fez o pedido para a amada. E partiu dele a iniciativa:"Quis fazer algo diferente. Foi um pedido diferente que começou no almoço e terminou no jantar".

Os dois assumiram publicamente o namoro em março deste ano. Eles são amigos de longa data e já trabalharam juntos na televisão durante os anos de 2005 até 2009, quando faziam parte do elenco do programa Hoje em Dia, da Record TV. Edu ficou no comando da atração até o ano de 2015.