Filha de Leonardo exibe nova silhueta após perder mais de 30 kg

Filha de Leonardo, Jéssica Beatriz Costa surge apenas com look de banho durante viagem à Europa e exibe sua nova silhueta após o emagrecimento

A influenciadora digital Jéssica Beatriz Costa está de férias na Itália neste mês e ostentou sua beleza impecável nas redes sociais. A estrela exibiu sua nova silhueta após perder mais de 30 kg em seu processo de emagrecimento.

Em um post, ela surgiu apenas de maiô preto estiloso enquanto posava em um cenário deslumbrante da viagem.

Jéssica iniciou seu processo de emagrecimento em 2023 e passou por uma cirurgia plástica em dezembro para remover a pele em excesso do abdômen. Ela conseguiu emagrecer ao mudar sua alimentação, ela seguiu uma dieta regrada e removeu o refrigerante de sua rotina. Além disso, ela investiu nos exercícios físicos para tonificar o corpo.

A barriga de Jéssica Beatriz Costa

A influenciadora digital Jéssica Beatriz Costa, que é filha do cantor Leonardo, surpreendeu os fãs ao mostrar o resultado de sua abdominoplastia. Ela fez a cirurgia plástica na barriga em dezembro de 2023 e já colocou a barriguinha para jogo em novas fotos nas redes sociais.

Nos stories do Instagram, a estrela surgiu com o abdômen à mostra ao usar um top cropped branco e calça jeans de cintura baixa. Ali, ela revelou o resultado do procedimento e destacou sua barriga reta e a cintura fininha.