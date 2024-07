Paolla Oliveira hipnotiza ao relembrar vídeo sambando: 'Não paro de olhar'

Ao resgatar vídeo de ensaio de Carnaval, Paolla Oliveira hipnotiza ao surgir sambando muito com look composto por pérolas; confira

A atriz Paolla Oliveira mostrou todo seu amor pelo samba ao fazer uma postagem em sua rede social nesta quinta-feira, 04, de momentos seus com o ritmo. E um dos vídeos resgatados pela musa chamou a atenção: dela em um ensaio de Carnaval.

Usando um look arrasador, composto por pérolas, a artista ostentou seu corpaço escultural ao aparecer dançando muito. Cheia de beleza, a namorada de Diogo Nogueira então hipnotizou os internautas com a lembrança especial.

"Nas horas vagas avançando no progresso do chocalho invisível", brincou ela ao aparecer fingindo que estava com o instrumento na mão. Nos comentários, os internautas logo admiraram a beleza da atriz. "Gente, não paro de olhar para as coxas, que linda", elogiaram. "Tenho nem roupa pro evento que é essa mulher", babaram.

Nos últimos meses, Paolla Oliveira chamou a atenção ao postar cliques raríssimos com a mãe para celebrar o Dia das Mães. Mas, a famosa surpreendeu ao mostrar que é a cara do pai ao também postar fotos raras com ele.

É bom lembrar que a musa se transformou em onça no Carnaval e deu o que falar. Após usar o look carnavalesco, quebrando tabus com seu corpo real e superando as críticas, a artista se emocionou ao compartilhar a experiência no Fantástico. "Um dia, eu deitada, numa espécie de sonho, falei: quero ser uma alegoria. Quero fazer parte dessa escola diferente. Quero me transformar junto com a minha bateria. Isso é uma loucura minha completamente", explicou. "Tenho vontade de chorar. Não tenho conseguido falar, é muito mais do que eu esperava", declarou.

Arraste para ver o vídeo de Paolla Oliveira sambando:

Paolla Oliveira teve dublê de perna

Recentemente, Paolla Oliveira revelou que já teve dublê de pernas ao fazer um comercial. "Eles achavam que [minha] coxa era muito grossa para fazer um take. Não sei o que ia passar e eles não queriam", relembrou durante sua participação no podcast Podpah.

É bom lembrar que a famosa já desabafou anteriormente por conta das críticas que recebe sobre seu corpo durante a época de Carnaval: “Eu era a perfeita, e isso não existe. Eu era a que estava dentro dos padrões, a sexy. Estava um mundo maravilhoso. Só que eu coloco a minha roupa que eu amo e me sinto à vontade para ir no Carnaval e começa”, a atriz lamentou durante o podcast Quem Pode, Pod.