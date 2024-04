Paolla Oliveira revela que já teve dublê de perna: 'Muito grossa'

Dá para acreditar? Dona de coxas grossas, Paolla Oliveira revela que teve uma dublê de perna por não atender ao padrão desejado

A atriz Paolla Oliveira fez uma revelação sobre uma situação que viveu durante um trabalho em um comercial. Dona de um corpaço escultural e de uma beleza fora do comum, a famosa já foi substituída em uma cena por conta de suas pernas.

Isso mesmo, a artista, que tem coxas mais grossas, teve uma dublê em um momento do comercial por considerarem que suas pernas seriam muito grandes para o que se pretendia. Por conta da pressão estética, a namorada de Diogo Nogueira precisou fazer terapia.

"Eles achavam que [minha] coxa era muito grossa para fazer um take. Não sei o que ia passar e eles não queriam", relembrou durante sua participação no podcast Podpah nesta quinta-feira, 04.

Nos últimos tempos, Paolla Oliveira foi alvo de comentários maldosos por conta de seu corpo não estar no "padrão" esperado por alguns. "Eram haters falando: 'Você é horrorosa'. Deram 'pedrada' e eu respondi. Isso é fruto de maturidade, de ter apanhado bastante e ter refletido", disse ela.

É bom lembrar que a famosa já desabafou anteriormente por conta das críticas que recebe sobre seu corpo durante a época de Carnaval: “Eu era a perfeita, e isso não existe. Eu era a que estava dentro dos padrões, a sexy. Estava um mundo maravilhoso. Só que eu coloco a minha roupa que eu amo e me sinto à vontade para ir no Carnaval e começa”, a atriz lamentou durante o podcast 'Quem Pode, Pod'.

