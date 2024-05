Ex-BBB Isabelle Nogueira vai apresentar o Festival de Parintins? Globo anuncia transmissão

Participação de Isabelle Nogueira no BBB 24 ajudou a promover o Festival de Parintins. Saiba detalhes da transmissão da festa pela Globo

A passagem de Isabelle Nogueira no BBB 24rendeu ao Festival de Parintins uma transmissão para todo o Brasil pela primeira vez. A Globo anunciou, nesta quinta-feira, 2, que a festa vai ser exibida ao vivo pelo Multishow e pelo serviço de streaming Globoplay entre os dias 28 e 30 de junho.

Na TV aberta, ou seja, na Globo, o evento vai ganhar uma edição com os melhores momentos. O especial, no entanto, vai ser exibido somente 7 de julho. A emissora não confirmou em qual faixa da programação. A transmissão contará com parceria da Rede Amazônica.

A festa folclórica mostra os cortejos dos bois Caprichoso e Garantido, mencionados por Isabelle na casa do Big Brother Brasil. O Festival de Parintins ganhou força nacionalmente após a influenciadora digital exaltar a cultura do Amazonas, assim como ensaiar coreografias. O interesse do público foi imediato, a ponto de a produção destacar VTs da cunhã-poranga com elementos da festa.

A Globo não divulgou quem vai comandar a transmissão do evento, os detalhes devem ser anunciados em breve. No entanto, existe a expectativa e torcida para que Isabelle ajude a comandar a programação. Internamente, a dançarina é bem avaliada.

A transmissão do Festival de Parintins terá sinal aberto no Globoplay para quem não é assinante. Os interessados devem ter uma conta logada na plataforma.

A emissora já é famosa por transmitir grandes eventos culturais. O Lollapalooza, Rock in Rio, The Town, Circuito Sertanejo e o Carnaval são alguns exemplos. A cada temporada equipes formadas por jornalistas são movidas para transmissões ao vivo.

Neste ano, J.B. Oliveira, o Boninho, escalou influenciadores para a cobertura Globeleza dos desfiles das Escolas de Samba do Rio de Janeiro e São Paulo. Karine Alves e Alex Escobar ficaram na apresentação da festa das duas praças.