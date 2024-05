Medrado mostra o rosto da filha recém-nascida: "Um pedaço de mim"

A ex-A Fazenda Fernanda Medrado encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar o rosto da filha recém-nascida, que se chama Amber

Na noite desta quinta-feira, 2, Fernanda Medrado apresentou sua filha recém-nascida aos seguidores das redes sociais. A menina, que se chama Amber, já possui um perfil oficial no Instagram, que conta com mais de 34 mil seguidores.

"Apresento a vocês um pedaço de mim! Amber Medrado. Bem-vinda, meu amor", escreveu a cantora e ex-participante do reality show A Fazenda, da Record TV, ao mostrar o rostinho da bebê.

A filha de Medrado não tem previsão para deixar o hospital. Em entrevista ao jornalista Leo Dias, a cantora revelou que a bebê nasceu com icterícia - coloração amarelada ou alaranjada da pele e das conjuntivas (branco dos olhos).

"Ela ia ter alta do hospital ontem, dia 1º de maio, mas o médico não liberou. Amber está na incubadora e vai ficar aqui sobre observação do médico. Ainda não tem previsão de alta, depende dos próximos exames. Ela nasceu com icterícia", explicou ela.

Medrado também falou sobre o pai da bebê, que se chama Sérgio. Eles estão juntos há 1 ano. "Eu estou com pai dela, que se chama Sérgio, há um ano e pouco já. Ele não gosta muito de rede social e é por isso que não marquei ele em nada. O Sérgio está sendo um ombro amigo e um ótimo pai", detalhou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Medrado (@medradome)

O anúncio da gravidez

O nascimento de Amber pegou os fãs de surpresa, isso porque Medrado anunciou a terceira gestação apenas nesta última terça-feira, 30.

No vídeo publicado no Instagram, a rapper aparece como recepcionista de um hospital. Ela atende a uma ligação e um homem questiona se famosa está grávida. Em seguida, a ex-A Fazenda informa que não é possível passar esse tipo de informação para quem não é da família.

Após desligar o telefone, Medrado pega um papel e grifa a palavra 'positivo' em um teste de gravidez com seu nome.