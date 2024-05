De máscara, Madonna ensaia para apresentação em Copacabana

Se preparando para seu grande show no Rio de Janeiro, Madonna ensaia de máscara para sua apresentação única em Copacabana; confira as fotos!

O grande show de Madonna na praia de Copacabana está chegando! A Rainha do Pop irá fazer uma apresentação única no país no próximo sábado, 4, e os preparativos estão a todo vapor. Na noite desta quinta-feira, 2, a cantora esteve no local do show e fez um grande ensaio para deixar tudo perfeito para o grande dia

A artista escondeu seu rosto por trás de uma máscara e foi clicada soltando a voz, enquanto tocava guitarra. Durante o ensaio, Madonna cantou as músicas Burning Up, de seu álbum de estreia, e Nothing Really Matters, do álbum Ray of Light.

Essa é a primeira vez que a cantora apareceu em público desde sua chegada ao Rio de Janeiro na última segunda-feira, 29. Desde então, Madonna passou seus dias no Copacabana Palace, onde está hospedada à espera do grande show.

Confira as fotos:

Madonna estaria irritada com calor e falta de privacidade no Rio de Janeiro

A cantora Madonna está no Rio de Janeiro passando os dias antes de sua apresentação única na praia de Copacabana, que acontecerá no próximo sábado, 4. No entanto, parece que a artista não está gostando muito de sua estadia no Brasil e tem reclamado muito de seus dias no país.

Segundo o Uol, funcionários que trabalham na produção do show e no Copacabana Palace, onde a Rainha do Pop está hospedada, afirmaram que ela estava muito incomodada com o calor e a falta de privacidade do local. Madonna teria até mesmo pedido para que colocasse tapume na piscina privativa que tem no alto do hotel, para que os moradores do prédio ao lado não a vissem.

"É que ela está se sentindo exposta", revelou um dos funcionários ao veículo. "Mas ainda que tivesse mais privacidade para dar um mergulho, ela está achando o sol quente demais. Além disso, reclamou da barulheira que fãs fazem na porta do hotel", afirmou, citando as pessoas que estão passando o dia por Copacabana, na esperança de ver Madonna.

A cantora estaria até mesmo se isolando de diversos profissionais que estão trabalhando no hotel. O site diz que Mercy, filha de 18 anos da artista, ensaiou no piano disponível no quarto em que estão hospedadas e chamou um afinador para cuidar do instrumento. Querendo privacidade, Madonna se retirou do quarto até que o profissional terminasse seu trabalho, sem chegar perto da famosa.